Sénégal: Football - Reprise du championnat de Ligue pro sénégalaise le 26 février

Un peu plus d'une semaine après l'arrêt des activités du football décrété sur l'étendue du territoire national, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) annonce la reprise imminente des compétitions. Ainsi, la Ligue sénégalaise de football professionnel compte redémarrer, le week-end prochain, avec les matchs du 1er tour de la Coupe de la Ligue.

Dans un contexte d'instabilité marqué par un climat politico-social mouvementé, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) avait décidé, le 4 février dernier, de l'arrêt des activités du football à travers le pays. Une décision qui avait amené ses entités, en l'occurrence la Ligue professionnelle et la Ligue amateur, à surseoir à l'organisation de leurs compétitions. Mais, depuis le mardi 13 février, désormais, l'instance dirigeante du football national a acté la reprise des activités. Pour se conformer à la nouvelle mesure, la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) compte reprendre ses compétitions. Une annonce faite, hier, par son vice-président en charge des compétitions et de la communication, Pape Momar Lô. « Nous allons reprendre nos compétitions à partir du week-end pour terminer le premier tour de la Coupe de la Ligue. Et à partir du 26 février, reprendre les phases retour du championnat », a-t-il notamment annoncé, à la Rfm.

Pour les garanties liées à la sécurisation des compétitions, M. Lô a rassuré sur les dispositions prises. « Au niveau de la Ligue, on ne programme pas sans avoir l'aval de l'autorité de la Police et de la Gendarmerie. Nous nous concertons régulièrement avec elles pour avoir les garanties sécuritaires avant de faire une programmation. Nous sommes en phase avec l'autorité pour terminer le premier tour de la Coupe de la Ligue et de démarrer le championnat », a-t-il souligné. Il a tout de même précisé que, compte tenu des imprévus, « nous sommes toujours en alerte pour voir si la situation permet un déroulement normal d'une compétition ». Il a annoncé, à cet effet, que les matchs restants, pour le premier tour de la Coupe de la Ligue, sont programmés le dimanche et le lundi, avant la reprise, le week-end suivant, du championnat avec le début de la phase retour.

La Ligue pro reprend ainsi ses compétitions par la mise à jour de son calendrier, avec l'organisation des matchs restants et comptant pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Il s'agit des six derniers matchs dont les deux rencontres interrompues alors qu'elles se disputaient le dimanche 4 février : Dakar Sacré-Cœur - Jaraaf interrompue au moment où les équipes étaient à égalité (2-2) et Linguère - Ajel de Rufisque, qui a été arrêtée alors qu'elles faisaient également match nul (0-0). Le match Us Ouakam - Cneps, prévu le même jour n'avait pas eu lieu ; il a été renvoyé pour défaut de service d'ordre, selon la Ligue. Les trois autres matchs du tour préliminaire de cette compétition opposent le Duc à Hlm de Dakar, la Renaissance sportive de Yoff à l'As Douanes et enfin, Ngb Niari Tally et l'Union sportive goréene.