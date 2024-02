Madagascar: Soirée spéciale diaspora

Le Bistrot d'Ankorondrano a innové mercredi dernier en orchestrant la première soirée dédiée aux Diasporas à Madagascar. Pionnière, cette soirée a été organisée pour réunir les membres de la diaspora et favoriser des échanges dynamiques au sein de cette communauté diversifiée.

C'était un moment de retrouvailles et d'opportunités.

Les membres de la diaspora malgache, venus des quatre coins de l'île, se sont rassemblés pour une soirée mémorable au Bistrot d'Ankorondrano. Arborant fièrement le slogan "Ensemble, on est plus fort", Eric Ranari, PDG de Pizzamania et Vola Rasoamanana, directrice générale du groupe Prey, tous deux anciens résidents en France, initiateurs de cet évènement expliquent : "Nous avons pris cette initiative dans le but de mieux comprendre qui fait quoi. Notre objectif est de stimuler les rencontres entre les diasporas, les réseautages, les échanges."

Les convives, parmi lesquels des jeunes diasporas, des chefs d'entreprise établis, des personnalités politiques, économiques, d'autres exerçant dans de grandes institutions nationales, internationales, certains dans l'agri-business, dans le digital et autres activités ont eu l'occasion de renouer avec des amis de longue date, de partager des idées d'affaires, d'échanger des contacts et des connaissances, tout en tissant des liens solides.

Plongés dans une bonne ambiance, bercés par la musique et appréciant les délices culinaires du Bistrot d'Ankorondrano, au-delà des partages, des bavardages amicaux, les participants ont profité également de l'occasion pour célébrer la Saint-Valentin. Ce fut une opportunité pour les membres de la diaspora de célébrer l'amour et l'amitié en toute convivialité. Achille Rajerison, membre de la diaspora et entrepreneur dans le monde du chocolat, souligne : "C'est le moment de rencontrer tous les membres de la diaspora ainsi que nos amis en France, renforçant la solidarité entre nous."

Dans un monde de plus en plus connecté, ces rassemblements revêtent une importance cruciale, offrant aux membres de la diaspora malagasy l'opportunité de collaborer, de s'entraider et de se soutenir tout en partageant leurs expériences et leurs défis dans leurs pays.