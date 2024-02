Afrique: Football / Amicaux - Cinq équipes africaines dans l'agenda des Barea

Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, a eu l'occasion de relancer l'invitation à cinq fédérations en vue de matches amicaux, en mars.

Rien n'est pour l'instant confirmé. Le président de la Fédération malgache de football (FMF), Alfred Randriamanampisoa, est de retour au pays depuis mardi, après avoir assisté à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can), ce dimanche, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le patron du ballon rond malgache a eu l'occasion de rencontrer ses homologues du continent, ainsi que le président de la Fédération internationale, Gianni Infantini.

Le numéro un du football malgache a déjà souligné dans son interview, parue dans notre livraison du 26 janvier, que les équipes sparring aux matches amicaux, durant la fenêtre Fifa en mars, seront confirmées après la Can. «Nous saurons, à la mi-février, un mois avant la fenêtre Fifa, les équipes sparring-partners. Nous invitons deux nations pour disputer avec nous un tournoi triangulaire», mentionne-t-il.

Le patron de la FMF a évoqué, hier, cinq pays qui pourront jouer ces matches amicaux à domicile. «J'ai rencontré, entre autres, le président de la Fédération sud-africaine, ceux de la Zambie et du Burundi. Nous avons également envoyé, mercredi, une lettre officielle à la RD Congo et un message à Samuel Eto'o», confie-t-il. «Nous n'attendons plus que leur confirmation. Ce sera, par la suite, au coach Roro de faire le choix des deux pays qui nous intéresseront le plus», poursuit-il.

Au choix

Dans une telle situation, l'équipe invitée prend en charge ses frais de déplacement et c'est au pays hôte d'assurer l'hébergement, la restauration et le transport local. Concernant les expatriés, «dès que ces pays répondront à notre lettre, le coach pourrait établir sa liste et convoquer les expatriés», précise le président de la FMF, sans, toutefois, préciser leur nombre ni leurs noms.

La rédaction a ainsi demandé au coach Roro de classer les cinq pays cités par Alfred Randriamanampisoa. Il n'a pas hésité à citer en premier les deux demi-finalistes de la dernière Can. «Je choisirai logiquement l'Afrique du Sud et la RD Congo, puis le Cameroun et la Zambie. Mon dernier choix est le Burundi, une équipe que je ne connais pas très bien», livre le sélectionneur des Barea.