Congo-Brazzaville: Grands prix littéraires de la jeunesse et des écrivains francophones - L'appel à candidatures est ouvert

La Maison d'édition L'Harmattan invite les auteurs aguerris et écrivains en herbe congolais à soumettre leurs candidatures pour les deux concours dénommés « Grand prix des auteurs francophones » et « Grand prix littéraire de la jeunesse » avant le 24 mars.

Les deux concours littéraires visent à promouvoir et à valoriser la nouvelle génération des auteurs francophones talentueux. Les participants à ces concours se voient offrir l'opportunité de prendre la relève des grands écrivains francophones comme Jean Malonga, Tchicaya U Tams'y, Sony Labou Tansi, Henri Lopes, Emmanuel Dongala, Alain Mabanckou ou Jean Baptiste Tati Loutard.

Pour être éligibles au premier concours, à savoir le « Grand prix des auteurs francophones », les candidats devront être de nationalité congolaise, écrire un roman de 250 pages maximum sur un sujet au choix et le faire parvenir aux organisateurs par mail à l'adresse suivante : harmattan.concours@gmail.com.

Par contre, les personnes intéressées par le second concours intitulé « Grand prix littéraire de la jeunesse » devront, quant à eux, être aussi de nationalité congolaise, écrire une nouvelle de huit à quatorze pages et l'envoyer au comité d'organisation via l'adresse électronique mentionnée précédemment.

La première compétition récompensera les trois meilleurs romans à hauteur respectivement de 1 000 000, 500 000 et 250 000 F CFA. Le meilleur roman de cette compétition fera l'objet d'une publication financée par les éditions L'Harmattan.

%

Le second prix, quant à lui, récompensera les trois meilleures nouvelles. Les lauréats recevront respectivement les montants de l'ordre de 100 000, 75 000 et 50 000 FCFA. En plus, les trois lauréats bénéficieront de la dotation des livres, des ordinateurs et des bourses d'étude.

Pour évaluer et juger la pertinence des textes soumis par les participants aux concours littéraires des juniors et seniors, un jury a été mis en place. Il sera composé des différentes personnalités oeuvrant dans le domaine de la littérature, de l'art et la culture, à savoir Fan Attiki, Taken Mansion, Khalil Dialla, Calixte Beyala, Sami Tchak, Tuburce Koffi et bien d'autres.

Le groupe L'Harmattan est un ensemble de maisons d'édition et de librairies, qui naquit en 1975, pour accompagner les écrivains et les auteurs dans la publication et la diffusion des ouvrages en format papier et numérique. Sa mission englobe un large spectre depuis la création de l'ouvrage jusqu'à sa vente.