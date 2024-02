Afrique: Miss philanthropy Africa - Laetitia Bakoly prend son envol pour le Nigeria

Laetitia Bakoly Andriatsihoarana, Miss Philanthropy Madagascar, a été sélectionnée parmi les trois finalistes pour concourir pour la couronne au Nigeria, aux côtés des candidates du Botswana et du Nigeria, le 17 mars.

Parmi les Top 3. Laetitia Bakoly Andriatsihoarana, âgée de 23 ans, s'apprête à représenter Madagascar avec élégance et détermination lors de la 5e édition de la compétition Miss Philanthropy Africa. Classée parmi les trois finalistes, elle s'envolera vers le Nigeria le 15 mars prochain pour concourir pour la couronne, aux côtés des représentantes du Botswana et du Nigeria, à partir du 17 mars.

« Le choix des finalistes s'est basé sur une évaluation minutieuse des activités menées par chaque participante depuis février 2023, ainsi que sur leur popularité auprès du public », annonce l'organisateur hier sur les réseaux sociaux. Notre miss se prépare intensément dans un mois pour cette aventure. Elle a consacré du temps à perfectionner sa maîtrise de la langue et a minutieusement choisi ses tenues pour l'événement. Malgré les défis, elle aborde cette compétition avec simplicité et originalité, mettant en avant sa culture et ses valeurs.

« En attendant de recevoir les détails sur les critères de sélection pour le couronnement, nous gardons espoir que, cette fois-ci, Madagascar sera à l'honneur. Je suis profondément ravie d'avoir été choisie parmi les trois finalistes, d'autant plus que j'ai travaillé seule pour atteindre cette étape cruciale. Aucun ministère, gouvernement ou organisation ne m'a apporté leur soutien ; j'ai dû me débrouiller seule depuis le début. Toutes les dépenses seront prises en charge par l'organisateur, à l'exception du billet d'avion. J'ai désormais un mois pour trouver les fonds nécessaires en sollicitant le soutien de mes compatriotes », souligne avec détermination Laetitia Bakoly Andriatsihoarana.

%

Engagement

Le parcours de Laetitia Bakoly Andriatsihoarana est marqué par son engagement social. Depuis son couronnement en tant que Miss Philanthropy Madagascar en août 2022, elle s'est investie dans des projets visant à améliorer l'éducation et à encourager l'indépendance des jeunes à Amoron'Imania, sa région d'origine.

« Sûrement, les robes que j'ai portées lors de la compétition éliminatoire seront présentées lors du défilé au Nigeria, incluant les quatre tenues traditionnelles, une tenue professionnelle, une robe de dîner, une robe de soirée, et la tenue de couronnement en Wax », souligne-t-elle. Si elle remporte le titre de Miss Philanthropy Africa, Laetitia Bakoly Andriatsihoarana a de grands projets pour l'avenir. Elle souhaite créer des opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap, sensibiliser le public à la lutte contre la pollution, et encourager la jeunesse africaine à explorer leur créativité et à exploiter leur talent.