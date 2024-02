Afrique: Les initiatives du Maroc en font un acteur international 'pivot' de la coopération Sud-Sud (Présidente du Parlement andin)

Rabat — Les initiatives du Maroc en faveur du continent africain et de la coopération avec l'Amérique latine et les Caraïbes en font un acteur international "pivot" de la coopération Sud-Sud, a affirmé, jeudi à Rabat, la présidente du Parlement andin, Cristina Reyes Hidalgo.

S'exprimant lors de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, organisée par la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mme Reyes Hidalgo a rappelé l'Initiative Royale de favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan atlantique, la qualifiant d'"engagement solidaire" en faveur de l'intégration régionale avec le continent américain.

Et d'ajouter qu'en accueillant cette conférence, le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique, ouvre la voie au renforcement et la promotion de la coopération Sud-Sud, des liens fraternels et des partenariats stratégiques pour le développement "dans un monde de plus en plus interconnecté et évolutif".

Mme Reyes Hidalgo a souligné que la coopération Sud-Sud représente "une lueur d'espoir" pour ces pays qui disposent de ressources naturelles et d'une expertise leur permettant de partager des solutions durables et les initiatives réussies en vue de relever des défis dans des différents secteurs tels que l'agriculture, la santé et les droits de l'Homme.

La présidente du Parlement andin a, dans ce sens, appelé à une action conjointe des gouvernements et des parlements en faveur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté et le changement climatique dans un monde "en prise avec les catastrophes naturelles, les guerres et les pandémies".

La Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud réunit plus de 260 participants de 40 pays, dont 30 présidents de parlements nationaux et d'unions parlementaires régionales et continentales d'Afrique, du monde arabe, d'Amérique latine et des Caraïbes.

Cet événement aborde "le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Organisée en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le lancement d'initiatives de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.