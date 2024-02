Maroc: CDH - L'instauration de la confiance et le recours aux bons offices en tête des priorités de la présidence marocaine

Genève — La présidence marocaine du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH) oeuvrera à multiplier les possibilités de dialogue et de consultation entre les intervenants, à instaurer la confiance et à jouer un rôle de facilitateur dans la prévention des crises des droits de l'homme, en recourant aux bons offices.

Favoriser le dialogue, établir des ponts et atténuer l'impact des tensions géopolitiques sur les travaux du Conseil seront parmi les priorités de la présidence marocaine du CDH, en la personne de l'ambassadeur, représentant permanent du royaume à Genève, Omar Zniber, lit-on dans une note parvenue à la MAP sur "les opportunités et défis du Conseil en 2024".

Le Maroc a toujours soutenu activement le Conseil, a rappelé M. Zniber, cité dans la note, assurant "croire fermement au mandat crucial" du Conseil, ainsi qu'en la capacité collective des États membres des Nations unies, à remplir ce mandat et à renforcer le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier.

"J'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour élargir les possibilités de dialogue et de consultation entre les États, à travers et entre tous les groupes politiques et régionaux", a-t-il souligné, faisant part de sa volonté de réunir les délégations pour mieux comprendre les points de vue et les positions des uns et des autres, instaurer la confiance et, dans la mesure du possible, trouver un terrain d'entente.

Parmi les priorités de la présidence marocaine figure également l'utilisation des "bons offices" pour promouvoir le dialogue et la coopération entre toutes les parties concernées, y compris les États et le groupe régional concernés, afin d'éviter de nouvelles violations des droits de l'homme ou une aggravation des crises.

Dans le but d'améliorer l'efficience et l'efficacité du Conseil et les renforcer, le Conseil devrait lancer un processus inclusif de consultations, afin de recueillir et de consolider les points de vue, les propositions et les voix des membres et des observateurs du CDH dans le cadre d'un exercice d'"auto-réflexion".

Développer les contacts et renforcer la coopération avec les organisations régionales et les systèmes régionaux de défense des droits de l'homme, maintenir un dialogue inclusif et constructif avec la société civile, tirer parti des médias sociaux, afin d'améliorer la transparence, de stimuler l'intérêt du public pour le Conseil et son travail font également partie des priorités de cette présidence.

S'agissant des questions thématiques, la priorité sera donnée en particulier aux questions de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire, et aux impacts du changement climatique et des nouvelles technologies sur les droits de l'homme.

Le 10 janvier dernier, le Maroc a été élu à la présidence du CDH des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu à Genève.