Congo-Kinshasa: Comédie - Juste Parfait sur scène à Kinshasa

Le jeune humoriste congolais, Juste Parfait, fait partie des humoristes des deux Congo qui seront sur scène le 23 février, à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de l'édition 2024 de Pool Malebo stand up comedy.

La grand-messe culturelle réunira sur scène des humoristes tels que Juste Parfait du Congo et Cerveau magique du Congo, Félix Kisabaka, Dauphin Bulamatadi, Benjamin Kahita et Real Benji 4 de la RDC et bien d'autres comédiens. Le Pool Malebo stand up comedy est un programme qui permet aux jeunes comédiens des deux pays, particulièrement de Kinshasa et Brazzaville, d'exprimer leur talent dans un même spectacle que leurs aînés. A travers cette initiative, les organisateurs de l'événement veulent pérenniser la paix entre les deux rives du fleuve Congo, car l'humour doit régner au sein de cette population qui en réalité est un seul peuple.

S'agissant de Juste Parfait, depuis son entrée dans le monde de l'art scénique, il gagne en notoriété et fait valoir son talent au Congo et ailleurs. Très professionnel, il abordera au cours de ce show, comme il a l'habitude de le faire, des sujets qui ont trait au quotidien avec une subtilité déconcertante. Habitué des stands up, ses déplacements centrés lorsqu'il interagit avec le public maintiendront le lien avec toutes les parties de la salle. Il a débuté sa carrière en 2014 avec le collectif Brazza comedy show, avant de rencontrer Valérie Ndongo, un comédien camerounais. Ce dernier l'a encadré dans les ateliers humoristiques lui permettant de débuter concrètement sa carrière et se mettre sur les traces des grands humoristes tels que Jamel, Mamane, Adama Dayiko.

Juste Parfait a participé deux fois (2016 et 2018) au Marché des arts de la scène africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On note également sa présence dans la célèbre émission humoristique" Le parlement du rire" avec Mamane, Gohou Michel, Digbe cravate et Charlotte Ntamack. Il était l'un des humoristes sélectionnés pour le festival Toseka de l'année 2017, à Kinshasa. En 2016, c'est la rencontre internationale de slam de la Guinée Conakry qui l'avait accueilli. Son talent lui a valu le trophée congolais " Sanza de Mfoa", dans la catégorie de meilleur comédien en 2017. Depuis 2014, Juste Parfait participe aussi aux différentes éditions du festival Tuseo, au Congo.

Au plan académique, il est détenteur d'une licence en littéraire et civilisation africaines ainsi qu'en interprétariat et traduction, particulièrement en langues anglaise et portugaise. En 2013, il obtient son master en interprétariat. Juste Parfait est titulaire d'un baccalauréat série A, obtenu en 2008, au lycée de Mpaka, à Pointe-Noire. Il a fait une partie de ses études universitaires à Brazzaville avant de les poursuivre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Outre son métier de comédien, il est encadreur en humour à l'Institut français du Congo et interprète de langues étrangères. Grâce à l'humour, il est aussi ambassadeur de l'Union européenne.