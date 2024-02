Congo-Brazzaville: Portrait - Reince Trésor Gandou, la formation comme valeur ajoutée

Diplômé en management stratégique des organisations et en réseaux informatique, Reince Trésor Gandou nourrit une forte passion pour l'éducation des jeunes. Passion qui l'a, d'ailleurs, poussé à décrocher en parallèle plusieurs certifications dans les domaines du partenariat public-privé et en entrepreneuriat. Une préparation qui, sans doute, lui réservera de belles surprises dans l'accomplissement de son parcours professionnel.

En 2016, après son cursus académique à Casablanca, au Maroc, Reince Trésor Gandou est de retour à Brazzaville, capitale de son pays le Congo et très enthousiaste à l'idée de se frotter d'emblée au monde professionnel. Mais le destin lui réserve autre chose. « En troisième année de licence, j'avais comme projet de soutenance la création d'un répertoire en ligne d'universités. Ce projet m'a permis de rencontrer plusieurs directeurs d'université et de centres de formation. C'est ainsi que je tombe amoureux du secteur éducatif. Face au chômage, j'ai opté pour l'entrepreneuriat pour me prendre en charge en attendant de saisir d'autres opportunités professionnelles sur ma route », confie-t-il. Une décision qu'il n'avait donc pas tort de prendre, puisque ce sera là le début d'une très belle aventure, nous raconte-t-il.

Son cabinet de conseil et de formation dénommé Human formation consulting voit le jour en 2018 et contribue à la formation des cadres de plusieurs entreprises de la place à l'instar d'Energie électrique du Congo, Banque commerciale internationale, Agence de régulation des postes et des communications électroniques, NSIA, etc. Grâce à ses actions concrètes et remarquées dans le secteur de la formation et du renforcement de l'employabilité des jeunes, Reince Trésor Gandou se fait solliciter à l'Université Marien-Ngouabi. Tout en saisissant cette opportunité, le jeune homme continue son combat pour la formation des jeunes en organisant ou co-organisant régulièrement à Brazzaville des conférences, master class et des ateliers de formation dans le seul but de doter la jeunesse congolaise de l'information et des outils nécessaires à son autonomisation. Sa voix, son éloquence et la pertinence de ses discours sont des astuces qu'il manie bien pour rendre encore plus crédibles ses rencontres. « La condition des jeunes au Congo est encore un peu précaire dans la mesure où les opportunités professionnelles ne leur sont pas totalement accessibles. Cependant, je fais partie de ceux qui pensent que peu importe le pays où nous nous trouvons, notre réussite ou notre échec dépend de nous-mêmes. Il est vrai que l'Etat a la responsabilité de créer les conditions pour que les citoyens en général et les jeunes en particulier s'en sortent chacun selon son profil, mais j'exhorte les jeunes congolais à garder à l'esprit qu'ils sont les seuls maîtres à bord du navire de leur avenir. Peu importe les difficultés, ils doivent faire preuve de détermination et de résilience afin de tirer leurs épingles du jeu. Je les invite aussi à avoir la culture d'information ou de formation : deux leviers indispensables pour qui veut réussir », en pense Reince Trésor Gandou.

Ambitieux et conscient des défis à relever pour accompagner les jeunes à parvenir à leur autonomisation, Reince Trésor rejoint la Force montante congolaise (FMC) en 2021 et débute ainsi sa marche politique au sein du cabinet du premier secrétaire de la FMC, Vadim Osdet Mvouba. A ses côtés, il apporte des réflexions dans les domaines de l'organisation du travail, de l'insertion professionnelle des jeunes et de la communication. En marge de cette adhésion à la vie politique de son pays, Reine Trésor a, entre autres, pu donner sa voix au documentaire « La jeunesse parle d'une seule voix », réalisé par les jeunes cadres du Parti congolais du travail en l'honneur du président de la République, Denis Sassou N'Guesso ; participé à l'écriture du livre sur la gouvernance intergénérationnelle dont le principal auteur est l'honorable Exaucé Gambili Ibam ; coordonné la communication du candidat Vadim Osdet Mvouba lors des législatives en 2022...

En février 2023, Reince Trésor Gandou est nommé attaché au cabinet du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, dans la section jeunesse. Il sollicite alors un détachement à l'Université Marien-Ngouabi en vue de se rendre plus disponible pour sa nouvelle mission. En mars de la même année, il est invité à participer au « Paris talk » en France. Sa contribution aura porté sur la place importante des jeunes dans le développement socio-économique des Etats et des outils qui doivent être mis à leur disposition afin de mieux se rendre utiles à leurs différentes communautés. « Une très belle expérience », confie-t-il. En Juillet 2023, Reince est sélectionné pour participer au sommet Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg aux côtés d'autres jeunes leaders africains.

Avec un parcours encourageant pour d'autres jeunes, il estime que toutes ces opportunités, il a pu les saisir grâce à la formation, une bonne préparation au monde de l'emploi, l'effort et l'engagement. « Ce sont là effectivement les ingrédients indispensables à l'insertion et l'intégration socio-professionnelle des jeunes. A chaque étape de notre vie, de bonnes décisions doivent être prises au risque de regretter et de sans cesse accuser à tort », exhorte-t-il. Un conseil que chaque jeune, en lisant son parcours, devrait capitaliser.