Algérie: APN - Un exposé sur le secteur de la Solidarité nationale présenté devant la commission spécialisée

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a présenté, jeudi devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), un exposé sur les réalisations du secteur dans le cadre de la préservation du caractère social de l'Etat.

Lors de cette présentation, qui s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, Mme Krikou a mis en exergue les principaux axes du programme d'action du secteur en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer les mécanismes sociaux de prise en charge des catégories vulnérables.

Mme Krikou a fait observer par la même occasion que, "depuis 2022, le secteur a adopté une nouvelle approche reposant sur le renforcement de l'insertion économique de cette catégorie à travers la consécration de 1500 micro-projets aux personnes aux besoins spécifiques, dans le cadre de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem)", affirmant que le secteur "oeuvre à généraliser cette approche en coordination avec le secteur des micro-entreprises".

S'agissant de la protection de la femme, la ministre a évoqué "la prise en charge par son secteur des filles confrontées à des difficultés sociales, à travers l'encadrement d'espaces d'écoute et d'orientation, leur accompagnement et leur réinsertion socio-professionnelle". Des efforts qui ont abouti au lancement du guide de l'insertion sociale des femmes et du guide de l'insertion économique des femmes, a-t-elle dit.

La ministre a, par ailleurs, évoqué "le programme des marchés solidaires destinés aux femmes durant le mois de Ramadhan, les mécanismes de prise en charge des personnes âgées et de protection et de promotion de l'enfance, ainsi que la numérisation du secteur pour sensibiliser les familles aux dangers liés à l'addiction à internet et aux risques liés à la toxicomanie".