Afrique: Attaf poursuit sa participation aux travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l'UA

ADDIS ABEBA — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a poursuivi, jeudi, sa participation aux travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, où il a prononcé une allocution sur une clause inscrite à l'ordre du jour concernant l'adhésion de l'UA au G20, dans laquelle il a appelé à une participation effective de l'UA à cette coalition et d'oeuvrer dans son cadre à mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrés dans l'Agenda 2063 de l'UA pour le développement.

Intervenant lors du point concernant la clause relative aux prochaines élections des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, M. Attaf a insisté sur l'importance pour le continent africain d'un processus sélectif et compétitif d'envergure qui favoriserait les compétences africaines les plus chevronnées et les mieux habilitées à diriger la Commission africaine, suivant l'engagement des dirigeants africains à améliorer la gouvernance de l'UA et à en développer la performance.

En marge de sa participation au 2e jour de la session du Conseil exécutif, M. Attaf a eu des entretiens avec ses homologues africains du Bénin, de Madagascar, du Rwanda et de la Somalie, portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, d'activer les mécanismes de coopération et de concertation, et d'échanger les vues sur les derniers développements dans le continent africain et les efforts de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin à l'agression inique contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.

Le ministre a, également, eu des rencontres bilatérales avec des responsables en dehors de l'Afrique, notamment le ministre des Affaires étrangères portugais et le représentant spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines, lesquelles ont permis d'évoquer les relations de partenariat, de coopération et d'amitié privilégiées entre l'Algérie et ces deux pays à la lumière des résultats et des décisions des visites d'Etat effectuées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au Portugal et en Chine en 2023.

Elles ont également permis d'examiner les moyens d'intensifier les efforts avec ces deux partenaires importants au niveau international pour mettre fin au génocide contre nos frères palestiniens et soutenir des solutions pacifiques pour régler les conflits et crises dans la région du Sahel.