Maroc: La présidente du Parlement centraméricain rend hommage aux efforts du Maroc au service de la coopération Sud-Sud

Rabat — La présidente du Parlement centraméricain (Parlacen), Silvia Garcia Polanco, a rendu hommage jeudi aux efforts du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, au service de la promotion de la coopération Sud-Sud.

"Je tiens à saluer les efforts consentis par le Royaume du Maroc pour le renforcement de la coopération Sud-Sud, notamment l'Initiative de Sa Majesté le Roi en faveur du développement de l'espace atlantique", a affirmé Mme Garcia Polanco, dans une intervention par vidéo lors des travaux de la Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud qui se tient à Rabat.

Elle a, dans ce sens, précisé que le Parlacen place la coopération Sud-Sud au premier rang de ses priorités, ajoutant que cette institution législative régionale oeuvre en faveur de la consolidation des liens de collaboration entre les pays du Sud, sur les plans régional et international.

Relevant que le Parlement centraméricain et le Parlement du Royaume du Maroc entretiennent des "relations solides" depuis 2015, elle a souligné que les deux institutions législatives ont lancé une série d'initiatives, notamment la création de l'Assemblée afro-latinoaméricaine (Afrolat), couronnées par l'octroi au Royaume du statut de "partenaire avancé", en reconnaissance de son rôle de premier plan dans le raffermissement de la coopération Sud-Sud.

La Conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à débattre du "rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun".

Organisée à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe et le Forum du Dialogue Sud-Sud, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du leadership du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, dans le lancement de toute initiative de développement et de solidarité visant à renforcer la coopération avec les pays du Sud.