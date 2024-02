Maroc: Les Impériales 2024 - Des panélistes soulignent le rôle sociétal des entreprises pour soutenir les causes nationales

Casablanca — Les entreprises sont appelées à disposer de stratégies d'action sociale pour s'acquitter pleinement de leur responsabilité citoyenne dans la défense des valeurs communes et le soutien des causes nationales, ont souligné des panélistes, jeudi à Casablanca.

Intervenant lors d'un panel sur le "Rôle des marques pour soutenir des causes nationales", organisé dans le cadre du meeting annuel des professionnels de la communication et du marketing "Les Impériales", ils ont affirmé que l'entreprise se forge, grâce à cette approche, un avantage concurrentiel par le facteur émotionnel, qui peut parfois être plus pertinent que les campagnes marketing.

"Ces actions permettent à l'entreprise un avantage concurrentiel grâce au facteur émotionnel qui est nourri par l'engagement sociétal de la société", a affirmé Kenza Bouziri, Directrice Communication Corporate et Responsabilité sociale et environnement chez Inwi.

Mme Bouziri a, dans ce sens, mis en avant les actions sociétales de son entreprise, déployées en deux principaux axes : le bénévolat porté par son programme Dir Iddik mis en oeuvre depuis 12 ans notamment dans les zones reculées. Le deuxième axe, dédié à l'éducation, est déployé à travers le programme Inwi Challenge visant à mettre la technologie au service de la formation des élèves et des enseignants aux technologies de l'information et de la communication, et qui a profité à plus de 30.000 élèves.

Pour elle, il est crucial pour toute entreprise d'écouter les clients et étudier leurs préoccupations et tendances de consommation pour être proches de toutes les franges de la société, notamment les jeunes, la catégorie la plus connectée à laquelle une attention particulière devrait être accordée. Des études internationales ont montré que la majorité des clients veulent que les entreprises soient tout aussi engagées en faveur des valeurs qui sont les siennes, a-t-elle insisté.

Pour sa part, le directeur exécutif du groupe de communication THOP en Côte d'Ivoire, Kwame Senou, a fait observer que les consommateurs sont plus connectés que jamais, d'où l'importance pour l'entreprise de disposer d'une stratégie d'action sociale basée sur une étude pertinente des besoins des citoyens et des clients.

"Les clients ont désormais un moyen de revendiquer et de réagir, ce qui appelle, au-delà du souci de la consommation, une approche volontariste chez l'entreprise pour servir les communautés et assumer pleinement sa responsabilité sociale et citoyenne", a-t-il expliqué.

La question des valeurs, a ajouté M. Kwame, joue un rôle de plus en plus important dans le façonnement des tendances de consommation, ce qui oblige les entreprises à être sensibles aux attentes des populations et à anticiper les crises et événements qui relèvent des causes nationales.

Cet engagement, a-t-il noté, contribue dans la pratique à protéger la réputation de l'entreprise et parfois même son contrat d'opérations dans un pays, relevant que plusieurs sociétés sont encore plus concentrées sur soi que sur son environnement. Le panéliste a appelé, par ailleurs, à des stratégies d'action en faveur des communautés et à une évaluation qualitative et quantitative de ces programmes sociétaux.

L'engagement sociétal est en effet primordial de l'avis de Laila Majdoub, directrice Incubation au Programme d'entrepreneuriat 1000 Fikra de la Fondation Maak (Akwa Group), qui a prôné des projets incarnant l'identité et le secteur d'activité de l'entreprise.

Et de souligner dans ce sillage les actions du Groupe Akwa pour la promotion de l'entreprenariat notamment au profit des jeunes, dont 800 ont été accompagnés dans leurs projets dans le cadre du programme Fikra.

Selon Mme Majdoub, l'approche sociétal doit faire partie intégrante de la chaîne des valeurs de toute entreprise, y compris à l'international, précisant que le Groupe Akwa, en particulier la société Afriquia, intègre des entrepreneurs africains dans son écosystème de promotion de l'entrepreneuriat.

"Les Impériales 2024" seront clôturées ce vendredi par une soirée gala au cours de laquelle des hommages seront rendus et des prix seront décernés aux acteurs qui se sont distingués l'année dernière dans les secteurs de la communication, du marketing et de la publicité.