Congo-Kinshasa: Ituri - De nombreux passagers de la CAA bloqués à Bunia faute d'avions

De nombreux passagers de la Compagnie africaine d'aviation (CAA) sont bloqués, depuis quelques jours, faute d'avions.

Se livrant jeudi 15 février à Radio Okapi, ces voyageurs à destination de Kisangani, Isiro, Goma, Lubumbashi et Kinshasa ont affirmé être préjudiciés dans leurs activités surtout ceux ayant des urgences médicales en dehors de Bunia.

Parmi eux, des opérateurs économiques, des humanitaires et des particuliers qui s'en plaignent car CAA est la seule compagnie d'aviation qui relie la ville de Bunia à d'autres villes du pays dont Goma, Isiro et Kisangani.

« Cette fermeture va impacter négativement sur non seulement la ville de Bunia mais également les autres endroits enclavés à la suite de l'insécurité et l'état des routes. La fermeture risque d'affecter les commerçants, des humanitaires et bien d'autres », s'est plaint l'un de ces passagers de la CAA.

D'autres passent par l'Ouganda via la route ou la voie lacustre pour atteindre Goma dans l'espoir de trouver un avion pour poursuivre leur périple.

Face à ces défis, ces voyageurs ont recommandé au Gouvernement congolais de relancer les vols de la compagnie nationale Congo Airways en Ituri.

Ils demandent aussi au gouvernement d'encourager les opérateurs économiques d'investir dans le domaine de l'aviation en assouplissant les droits et taxes dans ce secteur.

Le bureau de l'agence CAA est fermé depuis lundi à Bunia et tous les services suspendus notamment la vente des billets et le transfert des colis et de courriers.

La compagnie CAA dit avoir suspendu ses vols pendant trois semaines pour le contrôle technique de ses avions.