Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer des enfants/Laure Isabelle Koffi - ' 800 à 1000 cas de cancer pédiatrique diagnostiqués chaque année'

La cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon International du Cancer de l'Enfant (Sice 2024) en Côte d'Ivoire s'est tenue le mercredi 14 février 2024 à l'auditorium de l'immeuble Crrae-Umoa d'Abidjan-Plateau.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des cancers pédiatriques, l'Ong ADORADE, au travers de sa plateforme, La Banque du Coeur a organisé en partenariat avec le Groupe Franco Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP), la première édition du Salon International du Cancer de l'Enfant (Sice) sous le thème : "Problématique des Cancers de l'enfant en Afrique, quelles solutions durables ?". Laure Isabelle Koffi, Commissaire Générale du Sice a indiqué que ce salon vise à favoriser une synergie des acteurs impliqués dans le domaine de la lutte contre les cancers de l'enfant et à mobiliser les ressources matérielles, financières en vue de soutenir les projets liés à la lutte contre la mortalité infantile due aux cancers pédiatriques.

"Le cas du cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire et en Afrique est alarmant. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on nous parle de 800 à 1000 cas diagnostiqués chaque année. Pour cela, il y a beaucoup de défis à relever à savoir le défi de l'information, le défi de la prise en charge, le défi des plateaux techniques pour suivre les enfants. L'unité d'oncologie pédiatrique de Treichville et de l'hôpital mère-enfant de Bingerville sont les deux unités en Côte d'Ivoire qui accueillent des enfants souffrants de cancer pour une capacité de 14 lits au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville et de 12 lits au niveau de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Il y a beaucoup à faire", a-t-elle déclaré.

%

Le Pr Laila Hessissen, présidente du Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (Gfaop), a fait savoir que le Sice est un tournant historique dans la lutte contre le cancer pédiatrique en Afrique Francophone. car, il dépasse largement le cadre d'un simple événement. "Il symbolise une véritable démonstration de la résilience et de la solidarité collective de notre continent face à cette maladie dévastatrice. Ce salon est le fruit de la conviction inébranlable de nos partenaires ivoiriens et membres du GFAOP dans notre mission commune ainsi que notre capacité de concrétiser notre aspiration", a-t-elle noté.

Selon Pr. Adoubi Innocent, coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Cancer (Pnlc) plus de 70% des enfants arrivent à un stade tardif. " 70% des enfants arrivent à un stade de soins tardifs et viennent essentiellement des zones rurales, très éloignées des centres de référence et quelques fois sans point de chute dans les centres de référence. Ce qui concourt à l'abandon du traitement", a-t-il déclaré. Il a ajouté que des efforts ont été faits avec la création de maisons de parents mais cela reste très insuffisant. En outre, il a affirmé que le cancer de l'enfant en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire a besoin de trouver des solutions propres à l'Afrique aussi bien au niveau de la sensibilisation qu'au niveau diagnostic et de la prise en charge.