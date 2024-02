Madagascar: Élections - Les candidats potentiels à la députation déjà sur tous les fronts

Avec la publication de la proposition du calendrier électoral par la CENI, le parti TIM et le TGV sont déjà au four et au moulin. Ils préparent déjà le rendez-vous de ce 29 mai, si la date sera, bien évidemment, maintenue par le Gouvernement.

Déterminé

C'est l'état d'esprit qui anime le parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana à près de quatre mois de la tenue des élections législatives si la date, que la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a proposé, sera confirmée par le gouvernement. Dans les 6 arrondissements de la Capitale, le district d'Atsimondrano, le district d'Avaradrano ou encore d'Ambohidratrimo, ils multiplient les oeuvres sociales. Devant eux, dans le camp de la majorité, les élus de la Chambre basse sous la bannière du parti Tanora malaGasy Vonona (TGV) se rapprochent davantage de la base. Avec les distributions de vivre, les cours gratuits et autres formations, professionnelles surtout, tout indique que l'opération de charme a bel et bien commencé. Même pour ceux qui ont oublié leurs électeurs durant ces cinq dernières années.

Élections de proximité

Bien que les deux partis n'aient pas encore désigné ceux qui devraient les représenter à cette nouvelle bataille qui s'annonce animée, avec les enjeux qu'elle représente, les députés, candidats potentiels à leur propre succession, sont déjà sur tous les fronts. Élections de proximité obligent. Dans le 6ème arrondissement, bénéficiant d'une importante cote de popularité, Todisoa Andriamampandry est passé à la vitesse supérieure dans son opération de séduction. En effet, le « député Beau gosse », jouit d'une large sympathie dans ce district. Organisation des tournois sportifs, coup de main aux paysans, Todisoa Andriamampandry offre un cours d'anglais gratuit le samedi 2 mars. « Rafler les deux sièges à pourvoir dans le 6ème arrondissement est à sa portée », nous a d'ailleurs indiqué un militant TIM du VIe. D'autres noms comme celui d'Alain Ratsimbazafy dans le district d'Atsimondrano, de Mamy Rabenirina dans le district d'Ambohidratrimo ou encore de Rastany dans le 2ème arrondissement ont tout récemment fait parler d'eux. Toujours les mêmes formules. Tournois sportifs, cours et formations gratuits, réfections d'une portion de route, les députés ne manquent pas d'inspiration avec les élections qui approchent à grand pas.

%

Moyens nécessaires

Dans le camp d'en face, on adopte également le même procédé. Pas plus tard que mardi dernier, la députée TGV du IIIe Arrondissement, Tsirimaharo Ny Aina Rafenomanantsoa dit Anyah, était sous le feu des projecteurs. Lors de la présentation des voeux avec des «solombodiakoho » aux Zokiolona, les aînés, de son arrondissement, Anyah a distribué des vivres et des calendriers avant de bénéficier des « tso-drano », bénédictions, de ces derniers. Lanto Rakotomanga du IIe arrondissement a également fait parler d'elle, en bien cette fois. Elle a commencé l'année avec la formation des formateurs dans sa circonscription. « 500 personnes bénéficieront de cette initiative dont 50 par vague », a révélé l'élue. Des hommes de « l'écurie orange » se font également remarquer. Il s'agit, entre autres, du député de l'Atsimondrano, Andry Ratsivahiny, et celui du Ve arrondissement et non moins vice-président de l'Assemblée nationale, Naivo Raholdina. Tout semble dire que la situation difficile que le pays traverse profite à ces élus prêts à déployer les moyens nécessaires pour retrouver leurs fauteuils à Tsimbazaza.

Nouveaux éléments

En tout cas, chaque état-major politique reste prudent quant à son casting. Dans le camp de l'ancien président Marc Ravalomanana, on réclame déjà des candidats plus proches de la base. « Les militants TIM ne veulent plus de candidats parachutés », nous a-t-on indiqué. Il ne faut ainsi pas se tromper de poulain pour cette course que des élus TIM considèrent comme le deuxième tour de celui que le président Andry Rajoelina a gagné au mois de novembre dernier. Pour le TGV, tout est en train de se préparer. Alors que l'usure du pouvoir se fait sentir sur certains élus très médiatisés durant la dernière législature, le TGV compte miser sur des nouveaux éléments dans les districts où il se sent affaibli. Il s'agit, notamment du IVe arrondissement, du Ier arrondissement ou encore du VIe arrondissement.