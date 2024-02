Algérie: UPCI - Appuyer les efforts de l'Algérie pour l'application des décisions de la CIJ concernant l'agression sioniste contre Ghaza

CONSTANTINE — Les recommandations de la 50ème réunion du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), tenue, jeudi à l'hôtel Marriott de Constantine avec la participation de la Commission permanente des Affaires économiques et environnementales de l'Union, ont insisté sur "l'appui aux efforts de l'Algérie, dans le cadre de son statut de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour l'application des décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) s'agissant des crimes odieux dont est victime le peuple palestinien".

Les recommandations lues par Yazid Benhamouda, membre du Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique insistent sur "l'appui aux efforts déployés par l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne, notamment sa dernière demande au Conseil de sécurité pour accélérer l'application des décisions de la CIJ comprenant le cessez-le-feu immédiat à Ghaza et la poursuite en justice des auteurs des crimes".

Les recommandations ont valorisé l'initiative de l'Afrique du Sud s'agissant de la plainte contre l'entité sioniste intentée auprès de la CIJ suite au génocide commis contre les Palestiniens à Ghaza et dans les autres territoires palestiniens occupés et ont salué les mesures exceptionnelles décidées par la CIJ et la mobilisation de l'appui international pour son application et l'arrêt du génocide et obliger l'entité sioniste criminelle à se conformer à la législation et la loi internationale.

Parmi les recommandations figurent également l'appel à toute les instances parlementaires nationales, régionales et internationales pour inciter leurs pays à envoyer des aides humanitaires urgentes à la bande de Ghaza, tout en mettant en exergue le dynamisme ayant caractérisé le mandat de M. Brahim Boughali à la tête de l'UPCI qui a veillé à être au diapason de tous le évènements, notamment ceux en rapport avec les questions et les causes de fondamentales de la nation islamique, dont la cause palestinienne.

S'agissant du volet économique, les participants ont mis en avant l'importance de veiller à la concrétisation de ce qui a été approuvé à la 17ème conférence et ce qui a été présenté comme initiatives dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la création d'un incubateur de start-up et le projet stratégique commun de cyber sécurité, appelant également à valoriser l'aspcet économique et l'activation de ces institutions en direction de l'action de développement des start-up à travers la concentration sur les recherches et les études soutenant les jeunes dans le monde musulman à monter des projets économiques réussis et la consolidation des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre les pays de l'Union.

De plus, il a été souligné la nécessité de la consolidation de la coopération entre les parlements de l'Union à travers l'échange des expériences et des pratiques dans l'action parlementaire et dans tout ce qui contribue à la promotion du rapprochement entre les représentants des peuples des Etats membres de l'organisation.