Afrique: Népal-XVIe Forum social mondial - La délégation congolaise dénonce « la guerre injuste imposée au Congo par les multinationales et le Rwanda »

Le Forum social congolais a dénoncé, jeudi 15 février aux assises du XVIe Forum social mondial, « la guerre injuste imposée au Congo par les multinationales et le Rwanda ».

Ce forum altermondialiste se tient à Kathmandu au Népal, du 15 au 19 février courant.

Le plaidoyer congolais à ce rendez-vous social est porté par Danny Boss Singoma, secrétaire permanent du Forum social congolais et coordonnateur du Mouvement progressiste congolais à travers le Réseau PRODDES et le CERDYSOC.

« Nous sommes là pour dénoncer le capitalisme, avec tous ses affres de guerre, de paupérisation du monde, il y a ceux qui réclament la paix en Palestine, la liberté au Pakistan, et nous aussi, nous sommes là pour dénoncer la guerre que subit le Congo, qui est aussi une guerre nous imposée par les multinationaux, et le Rwanda via le mouvement rebelle du M23 », a-t-il fait savoir.

Selon Danny Boss Singoma, l'expérience congolaise est partagée à ces assises pour ouvrir les débats sur des réformes à apporter pour la restructuration des Nations unies, sur les causes des conflits et des changements climatiques, sur les libertés et droits de tous ainsi que sur les nouvelles formes de luttes pour promouvoir la dignité humaine dans le monde.

Le secrétaire permanent du Forum social congolais est bien conscient de l'objectif de sa participation et du rôle qu'il doit jouer à ce forum.

« Nous sommes là pour créer la solidarité autour des grands problèmes mondiaux auxquels les mouvements sociaux et les populations du monde entier font face », a déclaré Dany Singoma.

Le tout premier Forum social mondial avait eu lieu en 2001 à Porto Alègre au Brésil.