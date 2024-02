Afrique: CAN 2024 - «Voleurs, menteurs et corrompus», l'Équato-Guinéen Emilio Nsue tacle sa fédération

Suspendu pour une durée indéterminée par la fédération de Guinée équatoriale de football, Emilio Nsue a répondu sur Instagram. Le meilleur buteur de la CAN 2024 règle ses comptes en dénonçant notamment les « corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale".

Le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale n'a pas mâché ses mots pour répondre à sa fédération après avoir été suspendu pour indiscipline en Côte d'Ivoire. Lors d'un live Instagram en compagnie d'Iban Salvador jeudi 15 février, autre joueur majeur de la Guinée équatoriale sanctionné pour les mêmes raisons obscures, Emilio Nsue a dénoncé la corruption et les graves dysfonctionnements internes qui minent le football de son pays.

« Ces cancers, ces voleurs, ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la CAN au Cameroun, après que nous avions tout donné sur le terrain, dit-il. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire parce qu'ils le veulent. L'argent qu'ils nous doivent ? On ne l'a jamais vu ».

« Ils n'ont honte de rien »

Emilio Nsue, élément indispensable du Nzalang Nacional continue : « Ils n'ont honte de rien, alors que nous sommes la dixième meilleure équipe du continent africain. Notre sélectionneur, un des meilleurs d'Afrique, est menacé continuellement et victime de chantage. Ils veulent diviser le groupe, un des kinésithérapeutes est un mouchard. Moi, ils m'ont humilié en mondovision. C'est la plus grande humiliation de l'histoire de notre sélection. Ils veulent qu'on en vienne à jouer contre une sélection de joueurs de l'Aragón, voilà le niveau de ces analphabètes et de ses voleurs. »

%

Pour Emilio Nsue : « Le Nzalang continuera à vivre, mais pas tant que le président et ses sbires resteront au pouvoir. Je suis prêt à mourir pour mon pays, je veux me battre pour ce peuple. La sélection est au-dessus de tout et de tout le monde. Vive la Guinée équatoriale ! »

Né à Majorque d'un père équato-guinéen et d'une mère espagnole, Emilio Nsuea a fait ses classes dans les sélections de jeunes espagnoles. Il a remporté le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2007, puis le championnat d'Europe espoir en 2011.

Emilio Nsue a fait ses débuts internationaux avec la Guinée équatoriale en 2013. Deux années plus tard, il participe à la CAN 2015 qui se joue à domicile. Le Nzalang Nacional parvient à atteindre les demi-finales de la compétition.