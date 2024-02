Madagascar: Jeunesse/Sports - Renforcement de la coopération russo-malgache

Une équipe de basket malgache prendra part aux Jeux du futur à Kazan du 21 au 29 février 2024.

Au beau fixe. La diplomatie sportive malgache apporte ses fruits au grand bonheur des athlètes. Pour les jeux du futur qui se dérouleront à Kazan, Russie du 21 au 29 février, Madagascar ne sera pas en reste. La Grande île est représentée par le Phygital Basketball avec une délégation de 6 personnes dont 4 joueurs à savoir Loubacky Rick-Ley, Rahajaniaina Orlando dit « Bila », Rakotovao Marco et Raharisoa Ahamada Ibrahim Aziz. Une participation rendue possible grâce à la collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade de la Fédération de Russie à Madagascar.

Avant le départ de la délégation, l'ambassadeur de Russie à Madagascar a rendu visite, hier, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa à son bureau à Ambohijatovo. « Nos relations russo-malgaches sont vraiment anciennes y compris dans le domaine du sport. Une équipe de basket s'apprête à se rendre en Russie pour participer au tournoi des Jeux du futur qui réunit le sport traditionnel classique et virtuel. Nous avons beaucoup de projets, ma visite s'inscrit dans cette vision de renforcer nos relations dans le domaine de la jeunesse et des sports », a expliqué Andrey Andreev, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar.

Festival de la jeunesse

La jeunesse et le sport sont des domaines très chers au président de la République qui a toujours porté très haut le flambeau national. La Russie est un des grands partenaires du ministère de la Jeunesse et des Sports. « Cette relation n'est pas nouvelle et a déjà porté des fruits sur le plan de la jeunesse et des sports et cette fois-ci, il s'agit de cette invitation aux Jeux du futurs à Kazan. Nous avons discuté des questions sur la jeunesse où la Russie organise le festival mondial de la Jeunesse. En tant que ministre coach de la région Menabe, je me dois de voir ce qui concerne les jeunes notamment la question de l'emploi qui est cher au président de la République et l'axe de l'industrialisation », a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports.