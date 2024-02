Madagascar: ODOF - Production industrielle de miel à Sambaina Manjakandriana

75 pépinières industrielles sont déjà mises en place au niveau des districts à travers Madagascar, selon le MIC. Ce département prévoit la mise en place de 100 autres pépinières, dont certaines seront instaurées au niveau des Communes.

La mise en place de pépinières industrielles se poursuit au niveau des différents districts de Madagascar. Samedi dernier, une usine de production de miel a été inaugurée à Sambaina Manjakandriana. D'après le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce), le miel produit à partir de la machine attribuée dans le cadre du programme ODOF (One district One factory) offre une qualité meilleure, car le produit ne contient plus de résidus indésirables et répond aux normes sanitaires les plus exigeantes. En d'autres termes, le produit obtenu peut très bien faire face à la concurrence sur le marché du miel et des produits dérivés, tels que la cire, la bougie parfumée, les produits cosmétiques, etc. En outre, cette industrie à Sambaina Manjakandriana sera le modèle pour les pépinières industrielles productrices de miel, car la société Iloo qui l'exploite dispose déjà d'expérience dans cette filière d'activité économique. Lors de l'inauguration, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy a noté que la machine industrielle peut traiter jusqu'à 100 kg de produits par heure. « Les apiculteurs et les producteurs de miel locaux seront les bénéficiaires de ce projet. Nous ferons en sorte que les paysans tirent des avantages de cette pépinière industrielle », a-t-il déclaré face aux autorités locales et aux représentants des coopératives d'apiculteurs.

Déploiement

En outre, le ministre a souligné que le projet ODOF ne se limite plus au niveau des districts, mais intervient également au niveau des Communes, pour un développement local effectif. En effet, 75 machines industrielles ont déjà été attribuées dans le cadre de ce programme. Selon le ministre, 100 autres pépinières industrielles seront mises en place, en collaboration avec le Gouvernement indien. Comme à Ambohibary Moramanga, le ministre a insisté sur le fait que ces pépinières industrielles sont mises en place au bénéfice des paysans, surtout des apiculteurs déjà en activité. « Il n'y a aucune raison de mettre en place cette usine, si cela nuit aux apiculteurs déjà en activité. Il faut que tout le monde y gagne et que cette structure apporte un développement pour chaque acteur de la chaîne de valeurs »,a-t-il affirmé. A noter que les 25 communes dans le district de Manjakandriana disposent toutes de nombreux apiculteurs. Ces paysans ont exprimé leur satisfaction par rapport à la mise en place de l'usine, qui permettra certainement d'intensifier leurs activités productives. D'après eux, leurs activités doivent désormais permettre de créer de la richesse, et ne se limitent plus à assurer la survie.