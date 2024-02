Madagascar: Célébrités - Les chanteuses disparues des radars

Il fut un temps, elles étaient des étoiles brillantes de la scène musicale malgache. Elles signaient des tas de contrats, offraient des grands concerts, effectuaient des tournées partout dans la Grande Ile. Certaines ont tenu les rênes durant cinq ans tandis que d'autres ont connu une célébrité plutôt éphémère. À présent, elles se sont éclipsées. Auraient-elles changé d'activité ? Mais où peuvent-elles bien être ? Effectivement, elles sont nombreuses, mais ces huit ont été des icônes qui se sont tout d'un coup volatilisées !

Kilowatt

Ce collectif composé de deux rappeuses était très vénéré entre 2003 et 2008. Les adeptes du rythm and poetry les adoraient. Elles avaient du flow, du comportement. Elles incarnaient « la femme indépendante, libre et talentueuse ». Les ados de l'époque écoutaient en boucle « Dago midona », un de leurs morceaux les plus connus. Leur dernier concert date de 2009, lors de l'Afondasy III.

Dayvide

Elle, c'est une rockeuse évangélique. Son morceau « Mitomany mafy » est resté en haut du classement des hit durant trois mois en 2011. Les chrétiens, présents à son live, avaient les yeux fermés, la main droite sur la poitrine et la main gauche en l'air en admirant ses paroles inspirées de la Bible. Entre 2011 et 2013, l'artiste a été invitée à de grands évènements car elle avait un style particulier. Pour elle, le rock et la bonne parole faisaient bon ménage.

%

Mima

La dernière fois, c'était en featuring avec le rappeur Shao Boana. Puis, elle s'est éclipsée. Elle était l'acolyte de DJ Sissi. Elle doit sa célébrité au morceau « Taitry sa tsy taitry », une expression en vogue au début des années 2000. Entre le ragga et le rap, cette toasteuse de Mahajanga a fait le plein à chaque fois qu'elle offrait un show. Mima était la fierté de sa localité.

Lil' C

Elle a une belle voix. Elle collaborait avec THT, Meizah, Deszo, Nical's, Sweet Legacy. « Ilay teny », « Izao tsy hitana », « Pamela » ont donné des sensations, une ambiance de spotlight. Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Fianarantsoa, et même Antsiranana connaissaient par coeur les paroles des chansons de la jeune femme. Hélas, le public n'a plus entendu sa voix ces cinq dernières années !

Brillante

Qu'est ce qu'elle est devenue celle-là ? Elle a scintillé au début des années 2000. Elle avait plus de quatre années débordantes d'événements festifs. Sa sonorité lui a ouvert la voie de la réussite. Mais brutalement, elle a ralenti pour diverses raisons. Ces fans se sentent délaissés, et espèrent toujours son retour !

Stella Afro

Elle, c'est l'initiatrice du rock-salegy. Vêtue de cuir, avec une coiffure afro, cette femme a ébahi les Malgaches. Entre groove et kawitry, elle a inspiré tant de mélomanes. La trad-fusion était son terrain de prédilection. Cependant, la concurrence a tellement fait rage qu'elle n'a pas pu suivre le rythme. Donc, Stella a lâché le micro.

Perle Noire.

Le seul qui connaît son adresse, c'est Wawa. Ensemble, ils ont réalisé un duo, « Zah aza avandesagna ». Oui, elle a sorti des morceaux comme « Boeny adidja », « Qualité, salama Salimina », mais qui n'intéressent pas le public. Invité par l'influenceur Zoky Vonjy dans son émission le 9 août 2022, Sakina, de son vrai nom, s'est expliquée, « Mes fans, je ne vous oublie pas. J'ai pris un peu de recul. Certains de mes musiciens n'étaient pas sérieux ». Donc, elle est encore en train de dénicher des musiciens.

Mura khang Chan

Elle a interprété la bande originale du film malgache Lolita. Et ça a explosé. Les petites filles n'avaient que son refrain au bout des lèvres. Actuellement, le titre figure dans les meilleurs hits des tubes du début des années 2000...