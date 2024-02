Madagascar: Jiu-jitsu - La légende Royce Gracie attendue au pays

Le fils de Hélio Gracie, le célèbre fondateur du jiu-jitsu brésilien, Royce Gracie, est attendu au pays. Les férus des arts martiaux sont submergés de joie avec l'arrivée de ce grand homme qui a soumis le monde dans les années 90.

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Après l'arrivée du champion du monde Vicente Cavalcanti, Madagascar va encore accueillir une autre légende du jiu-jitsu en la personne de Royce Gracie. La nouvelle a été confirmée par la Fédération malgache de jiu-jitsu, hier. Cette icône du jjb dirigera un stage dans la capitale du 25 au 29 mai 2024. Cependant, ce stage est dédié non seulement aux jujitsuka mais aussi à tous les combattants malgaches, car Royce Gracie est en effet un champion du MMA. A cette occasion, un séminaire et un festival seront organisés lors desquels Madagascar invitera les combattants venant des autres îles voisines et de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'une initiative des deux ceintures noires à savoir Arianala Razafimbola et Radafy Ranaivo Samy, actuellement au Canada, en collaboration avec la Fédération.

Agé actuellement de 58 ans, ceinture noire, Royce Gracie a remporté le premier tournoi de l'UFC en 1993, une légende vivante du MMA. Il est un membre de la famille Gracie, plus précisément fils de Hélio Gracie, fondateur originel de la version brésilienne du jiu-jitsu traditionnel, importé par le Japonais Mitsuyo Maéda dans les années 1920 au Brésil. Royce est par la suite connu pour avoir popularisé le jiu-jitsu brésilien à travers ses impressionnantes victoires dans les premières éditions de l'UFC et dans les années 90. Le 12 novembre 1993 durant le premier UFC, une date qui changera l'histoire des arts martiaux à jamais, il a battu dix champions du monde de différents styles de combat prédéfini, alors qu'il n'a pratiquement aucun palmarès comparé à ses adversaires. La victoire de Royce Gracie est une révolution dans le monde des arts martiaux, car elle démontre l'importance du combat par soumission. Dès lors, le jiu-jitsu brésilien connaît un essor phénoménal et s'étend à travers le monde.