Madagascar: Commerce extérieur - Les recettes d'exportation en baisse

Le secteur des exportations n'est pas au mieux. Selon la dernière note de conjoncture de la Banque Centrale de Madagascar, les recettes des principaux produits phares ont reculé. « Les exportations de « vanille » ont diminué de 49,6% à la suite de la réduction de 38,8% du volume et de 17,6%du prix moyen. De même, les recettes de « girofle » se sont réduites de 9,6%, dues à la baisse de 14,7% du volume et ce, malgré la hausse de 6,0% de son prix moyen. Les exportations des « entreprises franches » se sont repliées de 5,4% du fait de la diminution de leur prix à l'international (-8,4%), le volume ayant augmenté de 3,3% sur la période. Quant aux exportations de « cobalt » et de « nickel », les manques à gagner ont été respectivement de 48,2% et de 5,8%, principalement attribuables aux baisses respectives de leurs prix à l'international de 50,4% et de 7,0%. Cependant, certains produits tels que le « minerais de titane » (+27,1%) et le « minerais de zirconium » (+8,5%) ont vu leurs recettes s'améliorer ».

Cela n'a pour autant pas entraîné une aggravation de la balance commerciale car on a assisté à une amélioration du déficit courant provenant notamment des opérations sur les services. « En effet, le secteur du tourisme a enregistré une bonne performance avec un nombre d'arrivées qui a presque doublé (259 851 en 2023, contre 132 018 pour l'année précédente). Les coûts du « fret » ont également reculé pour revenir à leurs niveaux d'avant-crise, à la suite du rétablissement progressif des chaînes mondiales d'approvisionnement. Cette situation a entraîné une réduction des paiements extérieurs de -9,9% pour les exportations, et de -23,6% pour les importations. Le déficit commercial sur les biens s'est réduit à 5,9% du PIB, contre 6,3% en 2022. Les exportations de biens ont baissé de 13,3%, et les importations ont diminué de 14,7% par rapport à 2022. Pour les importations, presque toutes les catégories de produits ont régressé : « matières premières » (-23,5%), « énergie » (-20,5%), « bien d'alimentation » (-18,6%), « zones franches » (-18,3%), « biens de consommation » (-6,6%). Seuls les « biens d'équipement » ont connu une hausse de 7,6% sur la période ».