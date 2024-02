Madagascar: Intempéries - Au moins 5 morts, 8 disparus et plus de 4 000 sinistrés

Les fortes pluies qui ont affecté quelques régions du pays ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Six régions ont été particulièrement touchées et plus d'un millier de maisons se trouvent encore sous les eaux.

Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours ont inondé plusieurs localités. D'après le bilan provisoire publié par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), cinq personnes ont succombé, dont, deux à Tana I, deux à Mandoto et une autre à Benenitra. Huit personnes sont également portées disparues dont cinq à Benenitra et une chacune à Mahajanga II, Fenerive-Est et Vavatenina. Le BNGRC rapporte également 4 243 personnes sinistrées, soit 1 602 ménages. 948 personnes soit 304 ménages sont actuellement accueillies sur quatre sites actifs dont 17 à Ivato-Ambohidratrimo, 261 à l'EPP Ambohijafy, 416 à l'EPP Analamboanio et 290 à la FJKM Ziona Salazamay Nord Toamasina I. Concernant les dégâts matériels, 1 459 cases sont inondées et 9 détruites. Pour les infrastructures scolaires, le BNGRC répertorie 25 salles de classe décoiffées, 41 autres partiellement détruites et 40 complètement détruites. 49 hectares de rizières sont également inondés suite au passage des fortes pluies.

Prévisions

Les fortes précipitations ont particulièrement inondé plusieurs maisons dans la partie Est, notamment à Atsinanana et Fenerive-Est. Hier encore, les eaux n'étaient pas prêtes à se retirer dans certains quartiers de Fénérive-Est et Toamasina. Quelques éboulements ont également été enregistrés sur la Route nationale n°02. Pour les trois jours à venir, l'atmosphère sera encore favorable aux pluies localement orageuses sur l'ensemble de l'île. Pour cette journée, une légère baisse des températures maximales sera attendue sur Vatovavy et Fitovinany. Les températures resteront quasi-stationnaires sur la majeure partie du pays pour demain et sur la partie Sud-Est de Madagascar, dimanche. Les partenaires du BNGRC comme l'UNICEF Madagascar sont déjà sur terrain pour être au chevet des sinistrés. Dans le district de Fenerive-Est, 7 850 « purificateurs d'eau » en sachet ainsi que 1 570 moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été remis à l'occasion.