Madagascar: Pureplay Football League - Chocs Zanakala-Elgeco et Uscafoot-Fosa à l'affiche

Le Championnat de Madagascar D1, Pureplay Football League (PFL) s'anime avec une somptueuse deuxième journée qui fait office de test pour plusieurs clubs. La phase de Conférence en aller simple se poursuit ce week-end, offrant aux spectateurs une nouvelle dose d'émotions et de suspense. Les 7 équipes victorieuses de la première journée visent à consolider leur position au classement en remportant leurs prochains matchs.

Le choc tant attendu entre Zanakala et Elgeco au stade Ampasambazaha Fianarantsoa promet d'être l'une des affiches les plus palpitantes de cette deuxième journée, dans la conférence Sud. Pendant ce temps, la conférence Nord sera également le théâtre d'un duel captivant entre Cosfa et Ajesaia, parmi d'autres matchs d'intérêt. Un autre rendez-vous à ne pas manquer est celui entre Uscafoot et Fosa Juniors, champions en titre, au stade d'Alarobia dimanche. Après leur victoire 1-0 contre Dato FC, Inate FC Rouge se prépare à affronter Mama FC à By-pass, dans un match qui promet des étincelles. Dans la Conférence Nord, l'un des matches les plus attendus opposera AS Fanalamanga à ASA Diana, samedi à Ambatondrazaka.

Calendrier 2ème journée :

Conférence Nord :

Samedi à 14h30 : AS Fanalamanga - ASA Diana (Stade Ambatondrazaka)

Dimanche à 14h30 : Cosfa - Ajesaia (Stade manarapenitra Mahitsy)

Dimanche à 14h30 : Uscafoot - Fosa Juniors (Stade municipal Alarobia)

Dimanche à 14h30 : Tsaramandroso FC - KFCA Diana (Stade Rabemananjara Mahajanga).

Conférence Sud :

Samedi à 14h30 : CFFA - 3FB Toliara (stadium Elgeco Plus Bypass)

Dimanche à 14h30 : Dato FC - Disciples FC (Stade manara-penitra Manakara)

Dimanche à 14h30 : Inate FC rouge - Mama FC (Stadium Elgeco Plus Bypass)

Dimanche à 14h30 : Zanakala FC - Elgeco Plus (Stade Ampasambazaha Fianarantsoa).