Madagascar: Examens officiels 2024 - Le baccalauréat général du 22 au 26 juillet

L'ouverture des inscriptions pour la session 2024 du baccalauréat est effective depuis le 13 février 2024 pour durer jusqu'au 26 avril 2024, soit six semaines pour les candidats pour s'inscrire.

Du 22 au 26 juillet 2024 pour le baccalauréat général et la première partie du baccalauréat professionnel et technique, ainsi que du baccalauréat technologique, la deuxième partie étant prévue se tenir du 29 juillet au 1er août 2024. Le calendrier du baccalauréat 2024 vient, en effet, d'être fixé par arrêté ministériel par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce qui laissera aux futurs candidats un peu plus de cinq mois pour se préparer. Pour l'instant, ils s'apprêtent à achever la troisième période de l'année scolaire. Ce, avant d'entamer la quatrième période durant laquelle la majorité, sinon la totalité du programme scolaire devra être achevée, et aborder par la suite la dernière ligne droite des remédiations et aux révisions intensives, précédant la session d'examens.

Cet examen officiel qui permet de décrocher le premier diplôme universitaire, ouvre la voie aux bacheliers aux études supérieures. Cette année, l'opinion a les yeux rivés sur la session à venir, après les nombreux couacs de la session 2023 qui ont scandalisé nombre de candidats, de parents d'élèves et de simples citoyens. On se rappelle des cas de fuites de sujets, dont le plus flagrant était certainement celle du sujet d'histoire-géographie, ayant provoqué une vague de tollés suite à des dysfonctionnements observés dans et hors des salles d'examens. Des faits ayant abouti au remplacement du sujet d'examen ; l'épreuve qui s'achève à une heure tardive ; l'éclairage à la bougie dans les salles d'examen faute d'électricité ; la tenue d'une épreuve de rattrapage en histoire-géographie en fin de session, pour ne citer que cela. L'affaire est devenue quasiment une affaire d'Etat car a valu un déplacement du chef de l'Etat jusqu'au plateau de la télévision nationale pour apporter des éclaircissements sur les mesures prises par l'Etat après l'incident.

Cette année, l'organisation du baccalauréat ne manquera pas d'être scrutée à la loupe. Tous s'attendent à ce que l'organisation soit irréprochable, pour asseoir les bases d'un regain de confiance en cet examen officiel parmi les plus importants, et effacer les traces des imperfections qui ont gravement entaché la session de l'année dernière.