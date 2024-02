Madagascar: Fortes précipitations - L'eau monte à une vitesse grand V à Tana

Ce n'est plus un fait nouveau, c'est presque devenu une habitude pour les Tananariviens d'être sous les eaux lorsqu'il pleut fortement dans la Capitale. Pas plus tard qu'hier, les fortes précipitations qui sont intervenues dans l'après-midi ont inondé beaucoup de quartiers. D'Alarobia à Ambohidratrimo, de Tsaralalàna à Behoririka en passant par Andravoahangy et Besarety. La Ville des Mille n'est pas à l'abri d'une inondation générale. Il suffirait juste de quelques heures de fortes pluies et le tour est joué. Si les faits ne datent pas d'hier, les solutions, quant à elles, sembleraient être difficiles à trouver. Du moins, celles qui sont pérennes, concrètes et suffisamment pensées. Les informations recueillies auprès de l'administration publique font savoir que « l'élaboration des stratégies et politiques de protection contre les inondations est du ressort des communes ». Aussi, « ces dispositifs devraient être inscrits dans les schémas d'aménagement communaux (SAC) ».