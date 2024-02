Depuis que l'affaire de tentative de corruption impliquant Romy Andrianarisoa, ancienne directrice de cabinet de la Présidence de la République, a éclaté au grand jour, la société minière britannique Gemfields, basée à 1 Cathedral Piazza, Londres, Royaume-Uni, a opté pour le mutisme. Malgré la sollicitation de la rédaction, Gemfields a préféré s'abstenir de tout commentaire jusqu'à ce que l'affaire soit complètement résolue.

Interrogée par notre équipe, un membre de la direction générale de Gemfields a déclaré: « Nous préférons d'abord nous abstenir de tout commentaire tant que l'affaire n'est pas bouclée ». Cette réaction reflète la volonté de la société minière de ne pas s'exprimer publiquement avant que la justice ne se prononce sur l'affaire dans son intégralité.

Cependant, des dirigeants de Gemfields sont directement impliqués dans cette affaire, notamment le PDG de la société, Sean Gilbertson. Des contacts ont été établis entre Gilbertson et Romy Andrianarisoa dans le cadre de négociations portant sur un permis minier à Madagascar. Ces échanges marquent le début d'une série d'événements qui ont secoué la Présidence de la République. Dans l'attente du verdict du tribunal, Gemfields reste alors dans l'ombre, attendant patiemment que la justice soit rendue avant de pouvoir présenter sa propre version des faits au public.

Romy Andrianarisoa a été arrêtée à Londres et traduite devant la justice britannique, accusée de tentative de corruption dans le cadre de cette négociation. La situation a non seulement mis en lumière certaines pratiques douteuses dans le secteur minier. Romy Andrianarisoa a plaidé non-coupable devant la justice britannique. « Je nie toute tentative de solliciter un pot-de-vin ou d'être impliquée dans le blanchiment d'argent. Je suis venu au Royaume-Uni avec le contrat car nous recherchons une entreprise minière éthique, et Gemfields semblait convenir. Je n'ai pas, et ne m'attends pas à obtenir un gain financier personnel. J'ai agi dans les limites et les attentes de mon rôle au sein du gouvernement. Je défends les intérêts du président et du pays en mettant en oeuvre les meilleures pratiques », a-t-elle déclaré devant la justice britannique.