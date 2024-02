Madagascar: Miss Monde 2023 - Antsaly Rajoelina rejoint Mumbai ce week-end

La 71e élection de Miss Monde sera bien maintenue cette année, après une annulation de la compétition en 2022, causée par le déroulement tardif de la compétition de 2021. Elle aura lieu à Mumbai en Inde, à partir du 19 février prochain. Le nom de la Miss Monde 2023 sera donc connu le 9 mars 2024.

Madagascar sera représenté, cette fois-ci encore, à ce concours de beauté mondial, puisque Antsaly Ny Aina Rajoelina, notre Miss Madagascar, fera partie des 120 candidates qui ont confirmé leur participation à cette grande aventure.

En rappel, il s'agira d'un quatrième passage de Madagascar au Miss Monde après la participation de Felana Noelthina Tirindraza en 2017, celle de Miantsa Randriambelonoro en 2019 et dernièrement, celle de Nellie Anjaratiana notre Miss 2020, en 2021.

Deux stylistes malgaches de renom

Antsaly Rajoelina sera habillée par deux stylistes malgaches de haut niveau qui sont déjà habitués aux événements de cette envergure. Bogasy Madagascar a créé spécialement pour elle deux magnifiques robes de soirée, dont l'une sera dédiée au World Designer Challenge, le concours pour le titre du meilleur designer au monde. Sih Rakout, la deuxième styliste qui la soutient dans cette compétition, a également confectionné une dizaine de robes de soirée pour cet événement. Parmi ces dernières figure la tenue traditionnelle qui a été dessinée et réalisée selon les consignes de Miss Monde.

Plusieurs épreuves prévues

Notre Miss aura à faire face à plusieurs épreuves pour lesquelles le comité d'organisation de Miss Madagascar et ses différents partenaires l'ont soutenue dans le peaufinement de sa préparation. Parmi ces épreuves, il y aura « Beauty with purpose », son projet axé sur la lutte contre les violences sexuelles envers les enfants. Les candidates auront également à passer par le Head to Head Challenge, comme toutes les candidates des précédentes éditions, une épreuve destinée à tester leurs capacités d'expression orale, de réflexion et d'intelligence. Cette fois-ci, les épreuves de cet événement seront axées sur « une terre, une famille, un avenir », une citation tirée d'un texte vieux de 5 000 ans, que le gouvernement indien a justement choisi comme thème de leur année, en hommage au pays hôte de l'événement, ce thème coïncidant également avec la vision de Miss Monde.

Plusieurs thématiques telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé pour tous, la Transition numérique ou la contribution des femmes dans le développement seront abordées durant les épreuves. Les candidates auront également à faire face à d'autres épreuves incluant le sport, des défilés (Top Model), des concours de talent et le digital multimédia challenge.

Mise en lumière des femmes malgaches

Le comité Miss Madagascar, à travers l'organisation du concours national et la participation à un concours international d'une telle envergure, souhaite mettre en lumière la diversité de la beauté des femmes malgaches, en identifiant une ambassadrice belle, tant physiquement que intellectuellement, et maîtrisant parfaitement ses connaissances sur son pays d'origine et la richesse de ses cultures. Mais le comité souhaite, à terme, déployer des oeuvres caritatives par l'intermédiaire de la Miss Madagascar, une ambition rejoignant également la vision Miss Monde.

En tout cas, le comité a mis les petits plats dans les grands pour que Madagascar participe à ce concours mondial, en espérant que notre Miss recevra de Karolina Bielawska, la Miss Monde 2021, la couronne de la nouvelle Miss Monde, le 09 mars prochain.

Pour le moment, Antsaly Rajoelina s'envolera vers Mumbai, demain, pour faire face aux différentes épreuves de la compétition, qui ne s'annoncent pas faciles du tout, la concurrence étant, par ailleurs, de taille. Mais elle est bien prête à relever le défi et compte bien défendre l'honneur de son pays. À suivre.