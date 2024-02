Madagascar: Démocratisation de l'investissement - Une opportunité d'être actionnaire d'une entreprise pour le grand public

La Nouvelle Institution de Microfinance promeut la démocratisation de l'investissement en procédant à l'ouverture de son capital au grand public.

Il s'agit d'une initiative sans précédent. « Nous offrons une opportunité pour le grand public de devenir actionnaire d'une entreprise si c'était traditionnellement réservé à un groupe restreint de personnes. Les souscriptions commencent avec un lot de 10 actions valant 20 000 Ar l'unité, soit une valeur de 200 000 Ar pour les particuliers. Le plafond est ainsi fixé à 200 millions Ar pour ces petits porteurs. En revanche, pour les entités morales telles que les entreprises, les coopératives et les ONG, elles peuvent souscrire à partir de 35 millions Ar jusqu'à 4 milliards Ar. Ce qui permettra à toutes les classes de la population de participer à cette opportunité d'investissement », a déclaré Tovonanahary Rabetsitonta, le président du Conseil d'Administration de la Nouvelle Institution de MicroFinance (NIM) S.A, lors d'une conférence de presse tout récemment.

Expansion rapide

Et lui de préciser que sur les 12 sièges au sein du Conseil d'administration de l'entreprise, 2 sièges sont accordés aux petits porteurs et 4 autres pour les personnes morales, qui sont les nouveaux actionnaires. La date butoir de la souscription est ainsi fixée au 31 mars 2024 moyennant le versement du quart du capital souscrit au minimum. « Depuis l'ouverture de la période de souscription, plus de 2 000 personnes ont téléchargé le bulletin de souscription tandis que 4 particuliers ont déjà libéré leurs actions en versant une partie de la valeur de leur capital souscrit sur le compte de NIM S.A, sans compter les entreprises », a fait savoir Harizaka Rakoto, le directeur général de cette institution de micro-finance. Il est à rappeler que NIM S.A a vu le jour en juillet 2022. « Nous avons connu une expansion rapide en l'espace d'un an et demi puisque notre réseau s'étend à 21 agences réparties dans 17 régions de l'île. Nous servons plus de 16 000 clients en octroyant plus de 5 milliards Ar de crédits et en collectant plus de 9 milliards Ar en dépôts », a-t-il enchaîné.

%

Retour d'investissement

Par ailleurs, « à la différence des gens qui font des placements en banque en percevant un taux d'intérêt fixe annuel, les actionnaires peuvent recevoir de dividende dont la valeur augmente suivant l'évolution de la rentabilité de l'entreprise. La valeur des actions peut également suivre ce rythme ascendant », tient à souligner le Directeur général. On entend par dividende la partie des bénéfices d'une société qui, sur décision du Conseil d'Administration, est distribuée à chaque titulaire d'une action. « Les actionnaires peuvent en même temps prendre des décisions contribuant au développement de l'entreprise. Pour NIM S.A, nous prévoyons un retour d'investissement à partir de 2025 », a-t-il conclu.