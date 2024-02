Madagascar: Écotourisme bleu durable - Madagascar, leader au niveau de l'Océan Indien

Trois ministères ont signé l'arrêté interministériel fixant la charte à respecter par tout plaisancier et opérateur nautique exerçant des activités d'observation de la mégafaune marine à Madagascar. L'objectif commun est de promouvoir l'écotourisme bleu durable. « Observer les mammifères marins comme les baleines et les dauphins constitue une nouvelle offre permettant d'attirer les touristes à venir à Madagascar. Il s'agit d'un produit touristique à part entière nous permettant de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'un million de touristes en 2028. Raison pour laquelle, nous adhérons à la signature de cet arrêté interministériel en vue de protéger ces mammifères marins », a évoqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Randriamandranto.

Protection

Quant au ministre de l'Environnement et du Développement Durable Max Fontaine, il a soulevé le rôle des baleines dans la lutte contre le changement climatique et la conservation de l'écosystème marin. Leur protection s'avère ainsi primordiale. Raison pour laquelle, « nous allons promouvoir pratiquer l'observation responsable et durable de cette mégafaune marine en sollicitant toutes les parties prenantes. Madagascar se veut d'ailleurs être leader en la matière au niveau de l'Océan Indien grâce à l'application effective de cet arrêté interministériel », a-t-il poursuivi. De son côté, le Directeur général de l'économie bleue, Rado Rakotosoa, a fait savoir que l'écotourisme bleu durable a un aspect intersectoriel. « Des comités régionaux de l'Économie bleue et de la gouvernance des océans se chargent de la vulgarisation de ce texte réglementaire dans tout Madagascar », a-t-il précisé.

%

17 000 baleines à bosse

Il est à noter que le CETAMADA est l'initiateur de cette charte résumant le code de bonne conduite visant à garantir les observations respectueuses de ces mammifères marins dans leur habitat naturel. « Nous prévoyons 17 000 baleines à bosse qui vont passer dans les zones marines de Madagascar à compter de juin à octobre de l'année, une période de leur reproduction. On peut les observer à Sainte-Marie, Nosy-Be, Mahajanga, Toamasina, Taolagnaro et Toliara. En revanche, Nosy-Be constitue un site très privilégié grâce aux 500 requins baleines qui viennent s'y alimenter en surface entre septembre et décembre. L'île aux Parfums est également connue pour abriter des sites de ponte et de nourrissage de plusieurs espèces de tortues marines », a évoqué Anjara Saloma, la présidente de CETAMADA.