Madagascar: CSI - Le nouveau local inauguré, hier

« Bien que le charme rustique de la villa Analamanga nous manque, ces locaux sont sans aucun doute un surclassement, un upgrade ». Propos de Sahondra Rabenarivo, présidente du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI) en marge de l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme dans la matinée d'hier. Un nouveau siège qui émerge quatre mois après la signature d'une convention de partenariat « selon laquelle l'ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication) et le ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications acceptent d'héberger le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité et selon laquelle la Banque Centrale de Madagascar accepte la rénovation des lieux ».

Le CSI et son équipe disposent ainsi de 550 m2 de surfaces composées de 13 bureaux, d'une salle de réunion, trois magasins de stockage, d'une salle d'archives et d'un local technique froid pour ses serveurs. Si l'occupation des lieux par le CSI est prévue durer deux ans seulement, le ministre du Développement numérique et de la Transformation digitale a quant à lui tenu à rassurer les concernés. « Si vous ne deviez rester ici que deux ans, je pense que cela ne posera pas de problème, ni pour nous ni pour l'ARTEC. Parce que vous avez su mettre en valeur les lieux avec la Banque Centrale », a-t-il conclu.