Afrique Centrale: V.Club en amical international contre Diables Noirs ce samedi à Kinshasa

La Ligue nationale de football (Linafoot), va bientôt reprendre son bonhomme de chemin par l'organisation de quelques matches restants de la phase de groupes, avant d'entamer directement la prestigieuse phase de play-off. En prévision alors de cette ultime phase qui ouvre la voie vers le sacre et la qualification aux prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf), l'AS V.Club de la République Démocratique du Congo joue un match amical contre Diables Noirs du Congo Brazzaville ce samedi 17 février, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, question de se remettre en cause avant de se lancer dans ce play-off.

Un match amical qui inaugure une série des promesses faites par le nouveau président de cette équipe, Amadou Diaby, élu le 19 décembre dernier, au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective à Showbuzz, dans la commune de la Gombe. Aussitôt après son élection, c'était la trêve de fin d'année, qui s'en est suivie par la grande fête du football africain, où tout le monde avait les yeux tournés en Côte d'Ivoire, où les Léopards prennent part à cette CAN. En sommes, c'est maintenant que tout commence ! Le nouvel entraîneur, le Marocain Ouadda Abdeslam en poste depuis bientôt deux mois, a déjà abattu un travail en amont, et n'attend que des grands moments pour exploser. Le match amical de ce samedi sera un véritable test avant de se faire l'idée exacte de l'équipe qu'il va conduire au play-off, à la conquête de Mazembe, Lupopo et surtout Maniema Union qui a battu V.Club en aller et retour à la phase de groupes (1-0/2-0).

A l'issue de cette phase de groupes, V.Club a terminé deuxième avec 34 points, derrière Maniema Union premier avec 43 unités. Ensuite, Dauphins Noirs et JSK se sont pointés avec respectivement 32 et 29 points.

Dcmp 6ème au classement avec 21 points, ne jouera pas cette phase de play-off. Dans l'autre groupe de Lubumbashi, c'est Mazembe, Lupopo, Lubumbashi Sport et Don Bosco qui sont qualifiés pour le play-off.

Luvumbu Nzinga dans V.Club

Chassé de son club Rayon Sport de Kigali, au Rwanda, pour avoir célébré son but à la manière de ses compatriotes, les Léopards de la RDC à la CAN, Héritier Luvumbu a traversé mercredi 14 février, la frontière à partir de Goma, où il a pris son avion à destination de Kinshasa. A son arrivé au pied d'avion, Luvumbu Nzinga a été bien accueilli par le Ministre des Sports et Loisirs Claude François Kabulo Mwana Kabulo, qu'il a vivement félicité d'avoir passé ce message gestuel en plein capitale de celui qu'on considère comme l'agresseur de la République. Le président de V.Club, Amadou Diaby qui était aussi à l'aéroport pour l'accueillir, lui a exprimé sa compassion en tant qu'ancien joueur de l'équipe de "Bana Mbongo", et lui a ouvert les portes avant qu'il ne trouve une autre destination. Aux dernières nouvelles, Héritier Luvumbu aurait accédé à cette offre, et devrait déjà s'entraîner sous les couleurs vert et noirs en prévision de play-off.

Pour rappel, Amadou Diaby est celui qui vient porter la vision de l'entreprise turque Milvest sponsor officiel de V.Club. Les défis qui l'attendent sont vraiment énormes.