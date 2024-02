Congo-Kinshasa: Nouvelle majorité parlementaire pour la formation du Gouvernement, RDC - Augustin Kabuya passe aux actes !

Quelques jours seulement après sa nomination, par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité d'Informateur, au niveau de l'Assemblée nationale, Augustin Kabuya Tshilumba entend, désormais, passer à la phase supérieure de sa mission constitutionnelle consistant à identifier une nouvelle majorité parlementaire en vue de la formation du prochain Gouvernement de la République. Au cours d'un point de presse tenu, ce jeudi 15 février 2024, à Hilton Hôtel, dans la commune de la Gombe, il a réaffirmé, de vive voix, son engagement à accomplir, suivant les délais impartis, un travail de qualité dont il a, d'ailleurs, décliné, à cette même circonstance, les grandes lignes. En premier lieu, M. Augustin Kabuya a rappelé que sa mission est d'une durée de 30 jours, renouvelable une seule fois.

Il a indiqué qu'il va, dans le cadre de l'exécution de sa mission, prendre contacts avec les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale pour parvenir à dégager, le plus vite que possible, un nouveau bloc derrière le Président Félix Tshisekedi, auprès de qui il faudra remettre, in fine, le rapport final, conformément à l'esprit de l'Article 78 de la Constitution de la République, en précisant "les équilibres géographiques". Au vu du poids du travail, l'Informateur a indiqué qu'il va s'appuyer sur un panel d'experts qui seront issus notamment, des partis et regroupements politiques.

«L'Informateur aura à dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente, porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat. La durée de la mission de l'Informateur est d'un mois avec possibilité d'une prorogation.

Pour ce faire, je me dois de prendre contacts avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 et qui ont obtenu des sièges, au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa Décision N°002/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024.

Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci pour mener à bon escient ma mission. Pour m'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la Coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés », a expliqué, en quelques minutes, le Président a.i du parti présidentiel, l'UDPS.