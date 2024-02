Afrique Australe: Décès de deux militaires sud-africains à Mubambiro - Le Gouvernement Congolais présente ses condoléances au Gouvernement sud-africain et à la mission de la SADC en RDC

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement de la RDC lors d'un des derniers Briefings concernant la situation sécuritaire dans l'Est (Photo d'archives)

République Démocratique du Congo

Ministère de la Communication et Médias

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a appris avec regret la mort de deux militaires de la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF) à la suite d'un pilonnage du camp sud-africain par l'armée rwandaise et le M23 ce 14 février 2024 à Mubambiro, en territoire de Masisi dans la province du Nord-Kivu. Le Gouvernement présente ses condoléances au Gouvernement sud-africain et à la mission de la SADC en RDC (SAMIDRC).

Ces tirs ont également blessés trois (3) autres militaires du même contingent qui sont actuellement pris en charge. Ce bombardement rentre dans la série de ceux que l'on a noté ces derniers jours et qui ont notamment ciblé un camp des déplacés à Saké et le marché de Mugunga à Goma.

Cet énième crime de l'armée rwandaise en territoire Congolais apporte, une fois de plus, l'évidence de son implication active dans la crise sécuritaire et les crimes qui déstabilisent l'Est de la République Démocratique du Congo actuellement.

Le Gouvernement salue l'engagement sans équivoque des pays membres de la SADC qui appuient ses efforts visant à restaurer la paix, la sécurité, l'autorité de l'Etat et la stabilité dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Fait à Kinshasa, le 15 février 2024