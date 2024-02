Congo-Kinshasa: Bis repetita ?

Un nouveau regroupement politique de la majorité en gestation après le Cap pour le changement de jadis avec Vital Kamerhe et l'Union sacrée. Comme si Tshisekedi se cherche toujours et encore. Cach s'est dilué dans l'Union sacrée, la nouvelle majorité mise en place par Tshisekedi en décembre 2020. Elle s'est voulue une plateforme plus large avec près de 500 partis et regroupements politiques. Dans la perspective de la formation du nouveau gouvernement, plusieurs blocs se créent au sein de l'Union sacrée afin de changer la configuration politique. Conséquence : sentiment de méfiance entre les sociétaires.

Il sera désormais question des rapports de force à l'Assemblée nationale. Une méga plateforme politique dénommée « Pacte pour un Congo Retrouvé va naître dans le but de donner une majorité parlementaire au Chef de l'Etat.

L'UDPS, fer de lance des partis de l'Union sacrée, avec 69 sièges doit composer avec les autres formations politiques pour avoir la majorité absolue. Le PCR se présente ainsi comme deuxième force après l'UDPS. Il peut donc faire l'affaire pour isoler les autres partis de l'Union sacrée qui n'ont pas suffisamment des sièges à même de se rivaliser avec l'UDPS et le PCR uni. Pourtant, leurs leaders ont mouillé le maillot pour Tshisekedi pendant la campagne électorale.

L'annonce de l'Informateur d'une grande coalition en gestation en vue d'une large majorité parlementaire, tombe comme un couperet. Les leaders qui croyaient exclure les autres doivent réfléchir deux fois et changer de stratégie. Visiblement, Tshisekedi veut voir tout le monde autour de lui. C'est la mission confiée à Kabuya pour identifier la coalition majoritaire, la plus large possible, à l'Assemblée nationale permettant de former le gouvernement.

Pendant un mois, il s'est engagé, pour ce faire, à « prendre des contacts avec toutes les différentes forces politiques représentées », ajoutant que les membres de la coalition majoritaire sont appelés à signer un acte d'engagement. Une façon de comprendre que cet acte d'engagement abroge toutes les dispositions antérieures notamment, celles en rapport avec l'Union sacrée.

L'informateur a rassuré les leaders politiques que sa mission sera menée en toute impartialité. Pour mettre en oeuvre le programme pour lequel, le Président de la République a été réélu aux échéances électorales du 20 décembre 2023 et devant rendre compte à la fin de cette mandature, tout le monde a sa place sous le soleil.

Entretemps, que deviendront les forces extraparlementaires qui ne disposent pas d'élus, en l'occurrence le FCC de Joseph Kabila qui a été rejoint par l'Ecidé de Fayulu, l'Envol de Delly Sesanga, le RCD d'Azarias Ruberwa, MLP de Franck Diongo, etc. ?