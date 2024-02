Afrique: Benguerir - Signature d'un accord pour la localisation des données au Maroc et en Afrique

Ben Guérir — Atlas Cloud Services, filiale de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et HCLSoftware, leader mondial des services informatiques, ont signé, jeudi à Ben Guérir, un accord de partenariat pour la localisation des données au Maroc et en Afrique et la prise en charge des solutions de messagerie.

Cet accord de partenariat, paraphé par le président de l'UM6P et président du conseil d'administration d'Atlas Cloud Services, Hicham El Habti, et le Chief revenue officer (CRO) de HCLSoftware, Rajiv Shesh, en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, vise à soutenir les entreprises dans leur transition numérique en facilitant leur accès aux services Cloud les plus performants, couvrant les domaines de la collaboration, de la productivité, de la sécurité, de la disponibilité et des infrastructures, tout en garantissant la sécurité et la territorialité des données au niveau du Royaume.

À cet égard, M. Mezzour a affirmé que ce partenariat est "essentiel pour entrer de plain-pied à une nouvelle ère industrielle, dont le maître mot est la souveraineté, conformément aux directives royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Cette souveraineté se manifeste dans plusieurs dimensions, la plus importante étant numérique. Cette dernière est absolument nécessaire aujourd'hui afin de sécuriser les données des Marocains, a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse.

Après avoir salué ce partenariat entre un Data Center marocain et un leader mondial dans le domaine, M. Mezzour a souligné qu'il fournira tous les services liés à la sécurité des données et des messageries numériques et technologiques, ainsi qu'à la cybersécurité, assurée par le centre de données marocain.

Pour sa part, M. El Habti a indiqué que cet accord vise à "localiser une plateforme qui permettra de développer des solutions souveraines, y compris des applications de messagerie, et de contribuer à la fourniture de toutes les activités menées par les différents secteurs qui seront chargés d'assurer la souveraineté numérique et de préserver les données numériques des citoyens sur le sol marocain", ajoutant que ce partenariat comporte également une particularité pour développer le système de recherche de l'université et promouvoir la recherche scientifique et la formation.

Il a souligné, à cet égard, que l'UM6P dispose de plusieurs divisions dans le domaine des technologies de l'information et du développement de logiciels, citant "1337", la nouvelle école de Coding, qui accueille aujourd'hui 3.000 étudiants, comme l'une des structures orientées vers le développement de logiciels au Maroc.

Pour sa part, le CRO de HCLSoftware, Rajiv Shesh, a salué ce partenariat "très important" avec Atlas Cloud Services, qui sera lancé à partir de la "Green City" de l'UM6P, à Benguérir.

"Nous nous sommes engagés à créer et à développer des applications mobiles", a-t-il déclaré, poursuivant que ce n'est qu'un premier pas et que "nous aspirons à approfondir ce partenariat".

"Cet accord vise à renforcer la souveraineté du Maroc dans le domaine en localisant et en gérant la base de données par les équipes d'Atlas Cloud Services soutenues par HCLSoftware", a déclaré Reda Loudiyi, directeur général d'Atlas Cloud Services, notant que ce partenariat vise à faire d'Atlas Cloud Services "l'intégrateur exclusif de ces produits au Maroc".

L'accord propose un calendrier de services, dont le premier est d'initier la mise en place d'un service de messagerie localisé au Maroc, assurant la communication de données sensibles, garantissant la souveraineté de ces données, et réalisant leur localisation au Maroc, a-t-il dit, ajoutant qu'il vise également à améliorer les compétences et les capacités marocaines dans ces technologies.

L'objectif est de renforcer la souveraineté du Maroc sur ses données et de proposer des solutions innovantes qui encouragent la Data residency (résidence des donnée), a-t-il conclu.

Atlas Cloud Services, fruit d'un partenariat entre l'OCP, leader mondial de l'industrie des phosphates, et l'Université Polytechnique Mohammed VI, leader en matière de recherche et d'innovation, est une manifestation tangible de la vision ambitionnant de contribuer à la souveraineté numérique du Maroc.