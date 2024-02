Maroc: Al Haouz-Chichaoua - Lancement de plusieurs programmes de réhabilitation des forêts et d'aménagement des bassins versants

Ouirgane (Province d'Al Haouz) — Plusieurs programmes se rapportant à la réhabilitation des forêts, l'aménagement des bassins versants, le développement et la valorisation du Parc National du Toubkal et le programme d'urgence de mobilisation du bois du chauffage et de distribution des fours améliorés dans les zones touchées par le séisme, ont été lancés jeudi, au niveau des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.

Lancés en présence du Directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, des représentants des autorités locales et des élus locaux, ces projets interviennent en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la reconstruction et la réhabilitation des zones touchées par le séisme d'Al Haouz.

A cette occasion, des explications ont été fournies à M. Houmy, et la délégation l'accompagnant, sur le programme de réhabilitation des forêts et d'aménagement des bassins versants dans les zones touchées par le séisme, le programme de développement et la valorisation du Parc National du Toubkal, et le programme d'urgence de lutte contre les effets du froid.

Dans une déclaration à la presse, M. Houmy a indiqué que le programme de réhabilitation des forêts et d'aménagement des bassins versants dans les zones touchées par le séisme, au niveau des provinces d'Al Haouz, de Chichaoua, de Taroudant, de Ouarzazate et d'Azilal, vise la protection et la réhabilitation des écosystèmes naturels, le reboisement et la régénération des forêts et le renforcement des infrastructures.

S'étendant sur la période 2024-2028, ce programme auquel a été alloué quelque 2,7 milliards de DH, est de nature à contribuer aussi au développement humain et au développement d'activités économiques dans ces zones montagneuses, qui abritent une population à majorité rurale fortement engagée dans des activités liées au milieu naturel, a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le programme d'urgence de lutte contre les effets du froid dans les zones sinistrées, M. Houmy a indiqué qu'il vise la mobilisation de 10.000 tonnes de bois de chauffage au niveau des zones touchées alors que le programme d'urgence de distribution de fours améliorés s'assigne pour objectifs la distribution de 5.800 fours améliorés en faveur de 5.800 familles réparties sur 191 douars au niveau de 38 communes relevant des provinces d'Al Haouz, de Chichaoua et de Taroudant.

Dans ce contexte, il a fait savoir que les fours distribués sont des fours de nouvelle génération, certifiés "ISO 9001 - ISO 50001", disposant de caractéristiques spécifiques et de garanties de qualité et de sécurité conformes aux normes internationales.

De même, ces fours sont économes en consommation de bois de chauffage, ont un rendement thermique de plus de 70% et sont multi-usages puisqu'ils peuvent être utilisés pour la cuisson, pour le chauffage et également pour le séchage du linge, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration similaire, le Directeur Régional de l'ANEF à Marrakech- Safi, Abdelaziz Hajjaji, a indiqué que le programme de cette agence nationale concerne 19 bassins versants prioritaires répartis sur une superficie de 2,4 millions d'hectares au niveau de 4 Régions du Royaume.

M. Hajjaji a dans ce cadre, expliqué que le Programme de développement et de valorisation du Parc National du Toubkal, qui fait l'objet d'un partenariat entre des institutions publiques, des collectivités territoriales et le secteur privé, vise à mettre en oeuvre des projets de conservation et de réaménagement de la "zone coeur" dudit Parc, développer l'écotourisme dans ces zones, et contribuer à accroître leur attractivité touristique et à développer de nouveaux métiers et services connexes, dans le domaine naturel, en plus de la réhabilitation, la préservation et la valorisation des systèmes forestiers.

A rappeler que dans le cadre de la nouvelle approche de zonage des parcs nationaux stipulée par la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", la "zone coeur" de chaque parc est dédiée à la conservation et à la préservation des ressources naturelles, tandis que l'"aire d'adhésion" est dédiée à l'installation de structures d'accueil et aux activités touristiques.