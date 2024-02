Tunisie: Ayant démissionné du WAC avant de se rétracter - Faouzi Benzarti a-t-il perdu la main ?

La baguette de Faouzi Benzarti semble avoir perdu de sa magie. Le "vieux routier" a concédé une lourde défaite en déplacement à Had Soualem. Un échec inattendu qui l'a poussé à présenter sa démission avant que les dirigeants du Wydad ne le convainquent de rester.

Il a annoncé son départ mercredi soir après le match qui a opposé le Wydad à la Jeunesse Sportive Soualem. Un match comptant pour la 18e journée du championnat marocain, qui s'est soldé par une lourde défaite des Casablancais (1-3). Une défaite inattendue même si en déplacement, vu que lors de la journée précédente, le Wydad a remporté une jolie victoire devant le Sporting Club Chabab Mohammédia (5-2). "Je vais présenter ma démission", a déclaré Faouzi Benzarti aux médias marocains à la conférence de presse d'après-match, avant d'ajouter : "Nous n'avons pas le droit de décevoir le public du Wydad, un public en or. Nous avons offert trois buts à l'adversaire et ce, à cause du manque de sérieux de mes joueurs. Il n'est pas acceptable qu'on joue au football de cette façon. J'ai peut-être fait trop confiance aux joueurs".

Hier matin, les dirigeants du Wydad ont réussi à convaincre Faouzi Benzarti de revenir sur sa décision et de continuer sa mission. Le WAC vit un moment cauchemardesque non seulement pour la première équipe mais aussi au niveau des dirigeants.

Une deuxième démission refusée...

Bien qu'il touche un bon salaire, 400.000 dirhams, l'équivalent de 125.000 dinars tunisiens par mois, Faouzi Benzarti n'a pas hésité à présenter sa démission pour la deuxième fois en deux mois. C'est que le "vieux routier" ne raisonne pas seulement argent. Du moment où il ne trouve pas ses repères et n'arrive plus à passer ses idées, il claque la porte. Par ailleurs, les passages de Faouzi Benzarti aux clubs, ces trois dernières années, sont de plus en plus courts. Sa baguette "magique" n'est plus aussi efficace et gagnante qu'avant.

Quand on écoute les dernières déclarations de Benzarti, il semble perdre un peu la main sur les joueurs. Il semble aussi qu'il a de plus en plus de mal à faire passer ses idées ces dernières années. De quoi se demander si l'heure de la retraite n'a pas sonné pour lui.

Quoi qu'on dise de lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Faouzi Benzarti reste un personnage et un entraîneur d'exception ; sachant qu'au Maroc, à Casablanca en particulier, il est populaire aussi bien auprès du Wydad que du Raja. Cela dit, une frange des supporters du Wydad regrette le départ d'Adel Ramzi, le prédécesseur de Benzarti.