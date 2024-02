Tunisie: Théâtre - Encore un poème au tempo urbain...

Les 22, 23 et 24 février à El Teatro, l'auteur, poète et metteur en scène Nébil Daghsen sera sur scène avec «Bleu à l'âme», un spectacle qui s'empare de «la violence» pour nous mener à l'interroger et questionner notre rapport à elle.

«Bleu à l'âme» de Nébil Daghsen... prend pour appui un fait divers. Un jeune commissaire de police se suicide. Une commande est passée auprès d'une troupe de théâtre pour lui rendre hommage. La création de cet hommage qui semblait évident devient chaotique! Chacun souhaite dénoncer une violence différente. La jeunesse ? Les suprématistes ? Les antisémites ? L'autorité ? Les écologistes ? Les extrémistes ?

Pendant les 60 minutes que dure le spectacle, le rapport liberté- autorité et violence, qu'elle soit considérée comme légitime ou illégitime, sera exposé via des points de vue différents. «A mes yeux, l'urgence de poser la question de la violence légitime et illégitime est une évidence. Pas un jour ne passe sans que cette question n'altère la confiance et les certitudes que l'on porte à notre époque», s'exprime Nébil Daghsen pour mettre la pièce dans son contexte.

«Bleu à l'âme» est un théâtre d'investigation. Il s'inspire d'entretiens journalistiques, de témoignages de policiers et de victimes, d'articles de journaux et d'émissions de télévision. Une suite de séquences de vie à la fois liées et indépendantes.

%

Tuniso-français, Nebil Daghsen est un visage habituel des scènes tunisiennes, son théâtre d'action directe, son implication dans le travail associatif via les outils du théâtre a été déjà découverte à Tunis lors de précédentes éditions des JTC. Il travaille à rendre accessible à tous « les cultures» et ce qu'elles portent comme espérance pour imaginer demain.

Dans le cadre de la compagnie La Relève Bariolée qu'il dirige depuis vingt ans, il oeuvre tant sur le plan artistique que culturel, en créant des spectacles joués en France comme à l'étranger et en animant ateliers, animations et cours principalement sur Paris et sa région. Nebil Daghsen écrit et met en scène des pièces qui s'appuient tout autant sur l'histoire que sur un brûlant désir d'évasion. Ceci en mêlant références, évocation de parcours réels avec un univers onirique. C'est par des costumes pouvant tenir du carnaval, l'insertion du slam, de la danse et du chant dans ces créations que s'opère un décalage poétique au sein des représentations que donne La Relève Bariolée.

Oscillant entre ténèbres et couleurs vives, le travail orienté par Nebil Daghsen tend à tisser du lien sans militantisme ni morale. «Bleu à l'âme», qui sera présentée les 22, 23 et 24 février à El Teatro, se veut un traitement d'un sujet très actuel, celui des violences policières. C'est l'occasion d'offrir un spectacle révolté, contradictoire et où les points de vue s'affrontent. A la manière d'une traversée d'instants, un enchaînement de moments de vie, où tour à tour l'on se confie, l'on se décharge, l'on se confronte, l'on s'apprivoise... se dessine un choix qui se rapporte à une envie de proposition non linéaire d'instants de vie et de lutte, amenés plus comme poèmes que comme histoire.