Tunisie: Le plus dur va commencer pour le CA - Dans le vif du sujet

Le CA renouera avec la Ligue 1 dans sa phase 2, celle du play-off à Sfax face au CSS. Mais bien avant, il devra se déplacer à Accra pour y affronter les Ghanéens de Dreams FC, le 25 de ce mois. Ce faisant, sous la houlette du revenant Kbaïer qui a déjà exercé au CA en 2014, le groupe de joueurs est à pied d'oeuvre du côté de la station balnéaire de Hammamet.

Ils sont ainsi 32 à participer audit rassemblement, et outre la présence des habituels tauliers, dont Ameur Omrani et Ghaïth Sghaïer qui ont rejoint les entraînements groupés depuis quelques jours, l'on pense aux ambitieux Makram Sghaïer en défense, Yahia Mtiri et Yassine Dridi au milieu, ainsi que Youssef Snana et Ali Amri qui reviennent devant. Tout ce beau monde étant appelé à concurrencer les cadres de l'équipe, dans un esprit de saine émulation, il va sans dire. Sinon, les valeurs sûres sont là, avec en défense les Cherifi, Zaalouni, Hamrouni, Skander Laâbidi et Rami Bedoui. A l'entrejeu aussi avec Khélil, Chiheb Laâbidi, Bikoro, Arfaoui, Wissem Ben Yahia, Meziani, Taoues (le polyvalent) et Kassab. Et enfin en attaque où Zouheïr Dhaouadi pourrait constituer une carte intéressante aux côtés des Srarfi, Eduwo, Garreb et Hamdi Laâbidi.

Sur ce, comme le dicton le rappelle, «la meilleure défense, c'est l'attaque». Et à cet effet, Mondher Kbaïer devra trouver la bonne entente, la bonne orientation et la stratégie qui cadre avec le potentiel sous la main. De prime abord, Meziani et Srarfi occuperaient les couloirs, juste derrière le Nigérian Eduwo en pointe, alors que Hamdi Laâbidi serait maintenu en réserve. Plus bas à présent, Ben Yahia ferait les frais du retour de Ghaïth Sghaïer, alors que, dans le même temps, après avoir pris du galon avec le Nzalang Nacional, Federico Bikoro s'invite forcément au milieu et convoite une place de titulaire. Dans le même ordre d'idées, en coach averti, Kbaïer ne va probablement pas s'aventurer à toucher au fragile équilibre de l'entrejeu avec des joueurs tels que Khélil et Chiheb Laâbidi, des compétiteurs qui apportent des gages et rassurent la plupart du temps.

Des axes à améliorer

Aujourd'hui, au moment d'entamer la dernière ligne droite de la préparation d'avant-reprise, le CA ne peut se prévaloir toutefois d'être encore en réglage. Kbaïer, en l'état, a donc juste besoin de se familiariser avec ses protégés et se rassurer sur d'autres qu'il connaît forcément. Bref, si l'inexpérience des uns (deux ou trois) pèse parfois, pour le gros des troupes, la compétition aidant, pas besoin de revenir aux fondamentaux. A présent, Mondher Kbaïer n'a pas besoin de construire un groupe autour de joueurs talentueux et jeunes, pour la plupart, excepté les Dhaouadi, Ben Yahia, Rami Bedoui, Amri et Meziani. Précédemment, lors de la phase 1 du championnat, on a vu par séquences un jeu léché et une solidarité à toute épreuve. Sauf que si sur le papier le potentiel promet, sur le terrain, certains déchets doivent disparaître. Et il revient au nouvel entraîneur de corriger ce manque de maîtrise.

Au CA, on l'a noté face au Stade et contre l'Etoile, surtout derrière, les erreurs individuelles coûtent cher. Et si l'on y ajoute un coaching pas toujours payant, la sanction a été là en fin de compte. En clair, s'il affiche les même attitudes défensives dès son entrée en lice face au CSS, le CA s'exposera inévitablement. Il faut donc se montrer solide, alerte et concentré 90' durant.

Aujourd'hui, techniquement, le CA est évidemment capable de faire beaucoup mieux. Là, balancer de longs ballons ne sera pas la planche de salut, vu le profil de cette équipe. Aussi, Eduwo a des progrès à faire sur son jeu en mouvement. Il va falloir qu'il décale et anticipe mieux les ballons qu'il ne l'a fait jusque-là, même s'il n'a rien à se reprocher jusqu'à ce jour. En championnat, cette saison, le CA ne doit pas cacher ses ambitions, à commencer par annoncer la couleur à Sfax. En C3 aussi, le moment est venu de viser le carré d'as et rien que le dernier carré. Pas besoin de lire entre les lignes, le CA doit à nouveau se pérenniser au niveau continental, et cela devra forcément commencer par acquérir une bonne dynamique match après match. Aujourd'hui, avec un groupe taillé pour enchaîner, le CA prépare donc son premier test au Ghana, prévu pour le 25 de ce mois. Tout commencera ce jour-là, en espérant que le football proposé soit gagnant, offensif et basé sur la possession, mais aussi plaisant.