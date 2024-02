Afrique: L'entreprise de télécom française affiche ses bons résultats financiers en Afrique

Le géant des télécoms Orange a enregistré un bénéfice net en progression de plus de 13% sur l'exercice 2023, à presque 2,5 milliards d'euros, du fait notamment de la croissance de son résultat d'exploitation, a-t-il annoncé ce 15 février 2024. L'entreprise française assure par ailleurs avoir réalisé une très bonne performance l'an passé en Afrique, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 11.4%.

L'entreprise de télécom française a rendu public ses résultats annuels ce 15 février 2024. En Afrique et au Moyen-Orient, Orange réalise une très bonne performance avec une croissance du chiffre d'affaires de 11.4%. Des résultats en hausse dans les 17 pays où travaille Orange.

Jérôme Henique, directeur Afrique et Moyen-Orient du groupe, savoure au micro de Charlotte Cosset du service économie : « Cette belle croissance d'orange en Afrique et Moyen-Orient en 2023, c'est d'abord le résultat de nos investissements, qui sont continus et qui sont importants sur le continent. On investit chaque année plus d'un milliard d'euros et on a accéléré ces investissements ces dernières années : 1,25 milliard en 2022 et en 2023, principalement dans les infrastructures, parce qu'il faut accompagner la transformation digitale du continent. »

Il détaille : « Ce sont les infrastructures mobiles de dernière génération : 4G maintenant, 5G, qu'on lance progressivement dans nos pays. Les infrastructures fixes aussi. On fait de la fibre en Afrique, dans les principales villes et les capitales africaines. »

Une croissance tirée notamment par le développement de l'Internet mobile, de la fibre et des services aux entreprises. Quatrième pilier : le « mobile money », un secteur dans lequel Orange avait connu une décroissance du chiffre d'affaires suite à l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Wave en Afrique de l'Ouest. « Sur à peu près une demi-douzaine de pays, il y a eu en 2021 et en 2022 un ajustement tarifaire sur les services financiers mobiles sur Orange money, affirme Jérôme Henique. Et on a ajusté à la fois l'expérience qu'on propose à nos clients, notamment l'expérience digitale, l'ensemble des services qu'on leur propose avec non seulement des services de transferts ou de paiements, mais aussi maintenant des services de crédits et d'épargne. Et ça, ça a provoqué un rebond dans l'ensemble des pays, y compris des pays qui avaient connu cette décroissance, comme en Côte d'Ivoire notamment ».

Il poursuit : « Avec une croissance globale des services financiers mobiles de plus de 25% cette année. Donc, on a repris le chemin de la croissance en 2023 sur Orange money avec une croissance supérieure à la baisse qu'on avait connue en 2022. »

2023 a également été marquée par des difficultés économiques pour certains États et une baisse conséquente du pouvoir d'achat. Orange a fait face notamment en maintenant des prix bas, malgré l'inflation des coûts, explique encore l'opérateur.