Tunisie: Après la crise du Covid-19 - L'industrie de l'emballage remonte la pente

Aujourd'hui, le secteur de l'emballage est en train de reprendre des couleurs après une longue période de convalescence durant laquelle il a dû traîner les séquelles du Covid-19. L'industrie affiche, en effet, une bonne performance et démarre l'année sur les chapeaux de roues.

L'industrie de l'emballage joue un rôle important dans la mise en valeur des produits fabriqués en Tunisie. Car, c'est connu, le packaging est un outil puissant de valorisation. A titre d'exemple, pour améliorer la valeur ajoutée de la filière huile d'olive, les producteurs et les commerçants misent énormément sur le conditionnement qui représente un potentiel important de valorisation, surtout à l'export. Ainsi, outre sa contribution au PIB de l'industrie d'une manière générale (4%) ainsi qu'à la création des emplois (25.000 emplois), l'industrie de l'emballage appuie fortement la promotion des exportations tunisiennes et leur montée en valeur.

Juste avant la crise sanitaire, le secteur, qui compte quelques centaines de PME (250), tournait à plein régime enregistrant une croissance annuelle de 10%. Mais l'apparition de l'épidémie du Covid, a donné un coup de frein à cet élan contraignant les entreprises à faire face à plusieurs difficultés, principalement la hausse des coûts du transport et des matières premières.

«Le problème, c'est que cette industrie est fortement dépendante des importations des matières premières. Elle est, de ce fait, exposée à la fluctuation des prix de la matière première, mais aussi du coût du transport. Ces deux facteurs ont ralenti la croissance du secteur, lors de la crise Covid et même après», a affirmé Abdelkarim Hamdaoui, directeur général du centre technique et du conditionnement Packtec, dans une déclaration à La Presse.

Un respect sans faille des normes en vigueur

Aujourd'hui, le secteur est en train de reprendre des couleurs après une longue période de convalescence durant laquelle il a dû traîner les séquelles du Covid. L'industrie de l'emballage affiche, en effet, une bonne performance et démarre l'année sur les chapeaux de roue. Cette reprise a été soutenue par le centre de Packtec qui n'a pas lésiné sur les efforts et les moyens pour accompagner les acteurs du secteur et les remettre sur la voie de la relance. «Aujourd'hui, le secteur remonte la pente.

Le centre a joué un rôle important dans cette reprise, à travers notamment la mise à disposition des études qu'il a menées, mais aussi grâce à la veille qu'il fait sur le marché international. Nous avons également offert aux entreprises des programmes de formation intensifs afin de les aider à reprendre et à assurer la continuité de leurs activités. Notre objectif est que le secteur reprenne rapidement. Aujourd'hui, il est en train de retrouver sa dynamique», a ajouté Hamdaoui.

Interrogé au sujet du respect des normes sanitaires, le responsable a fait savoir que les emballages fabriqués en Tunisie sont conformes à toutes les normes en vigueur. «L'on accorde une importance cruciale à l'application des normes en vigueur qu'on prend très au sérieux.

Nous sommes stricts lorsqu'il s'agit du respect des normes car c'est la santé des consommateurs qui est en jeu. Je rappelle ici que 60% des activités du centre et 70% des emballages fabriqués en Tunisie concernent le secteur agroalimentaire. Le cadre normatif est constamment actualisé et mis à jour en Tunisie. Et le respect des normes est sans faille», a précisé le directeur général de Packtec.

Hispack, le rendez-vous incontournable des fabricants d'emballage

Evoquant le Salon Hispack qui se tiendra du 7 au 10 mai à Barcelone et auquel une délégation tunisienne d'une quinzaine de fabricants d'emballage prendra part, Hamdaoui a expliqué que ce rendez-vous triennal constitue une occasion idéale pour les entreprises tunisiennes pour être au fait des dernières innovations dans le domaine de l'emballage et découvrir les nouveaux équipements qui leur permettent d'offrir un produit répondant à la demande du marché.

«Le centre Packtec jouit d'une notoriété internationale, c'est ce qui fait que les Salons les mieux réputés au monde nous invitent en tant que partenaire. «Hispack», qui est le plus grand salon de packaging dans le monde, en fait partie. Les entreprises qui souhaitent y participer doivent nous contacter, parce que le centre va coordonner toute l'opération depuis l'intention de participation jusqu'à l'arrivée à Barcelone», a précisé le responsable.

Il a ajouté que le centre est sur le pied de guerre pour mener une campagne de promotion à travers le monde, et ce, en participant aux divers salons internationaux. Ainsi, en 2024 les équipes de Pacteck sillonneront le monde (Paris, Barcelone, Arabie saoudite, Dubaï, Etats-Unis...) pour promouvoir non seulement l'industrie tunisienne de l'emballage, mais d'une manière générale les produits tunisiens, et en l'occurrence l'huile d'olive. «La participation de la Tunisie à ce Salon s'inscrit dans le cadre d'une démarche que le centre a engagée pour redynamiser le secteur de l'emballage, qui s'est ressenti des conséquences négatives de la crise Covid», a-t-il conclu.

A noter que le Salon «Hispack 2024» va rassembler plus de 720 exposants et 1.250 marques et s'étalera sur une superficie de près de 31.000 mètres carrés. Il devra accueillir environ 31 mille visiteurs et vise à mettre en relation les divers acteurs de la chaîne pour faciliter les rencontres B2B entre les entreprises. Cette édition fera la part belle à l'innovation et à la durabilité environnementale et mettra le focus, entre autres, sur l'écosystème de l'industrie tunisienne de l'emballage.