Ile Maurice: Un jeune menacé de mort par sa voisine

«Si to pa amenn to papa pou lager avek mwa, mo pou touy twa», aurait déclaré une habitante de Plaisance, Rose-Hill, âgée de 26 ans, à son voisin de 16 ans. Le cas a été rapporté le 14 février. La femme a été arrêtée sous une accusation provisoire de mauvais traitements sur enfant et placée en détention policière. L'adolescent a expliqué à la police qu'il marchait le long de la rue France Boyer de la Giroday, Plaisance, lorsqu'il a vu une BMW bleue, dont le numéro d'immatriculation lui était inconnu. Le véhicule s'est arrêté près de lui et il a vu sa voisine occupant le siège passager avant. Sans raison apparente, elle lui a adressé les paroles déplacées susmentionnées.

Au volant, se trouvait un homme qu'il ne connaissait pas et qui sans raison apparente l'a menacé. Ensuite, la voiture est partie. L'adolescent s'est senti humilié. Il a ajouté qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille, car sa voisine pourrait mettre ses paroles à exécution, d'autant plus que chaque jour, il se rend à l'école à pied. La Brigade pour la famille a été informée ainsi que la Child Development Unit.