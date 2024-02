Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «La rentrée parlementaire sera l'occasion rêvée d'élucider ce mystère...»

Lors de la conférence de presse des leaders de l'alliance de l'opposition hier, deux sujets majeurs ont été abordés : le silence autour de la révocation de Vikram Hurdoyal et la mise sous tutelle de la Silver Bank.

Du jamais-vu. C'est en ces termes que Navin Ramgoolam a qualifié la révocation de Vikram Hurdoyal. Il avance que le Premier ministre actuel n'assume pas ses responsabilités en gardant le flou. Cette situation, dit-il, donne lieu à des spéculations. «Personne ne sait ce qui a été dit pendant la rencontre entre les deux. Est-ce que le Premier ministre lui a fait du chantage ?» s'est-il demandé.

Quant à Xavier-Luc Duval, il a fait savoir que la rentrée parlementaire sera l'occasion rêvée pour avoir des réponses, surtout que la révocation a été faite de manière très brutale. «L'opposition fera son travail avec force malgré la mauvaise volonté du speaker et les pertes de temps de certains ministres.» Paul Bérenger a aussi dénoncé l'opacité autour de la révocation, qui est inacceptable dans une démocratie.

Par ailleurs, Navin Ramgoolam a fait ressortir que le gouvernement n'a plus le contrôle sur le calendrier électoral et qu'il est impossible pour le Mouvement socialiste militant d'attendre jusqu'à 2025. «Pravind Jugnauth gagn mo kosmar. Li pa pans nanié apart mwa, li obsédé par mwa», a ironisé le leader rouge. Dans la foulée, il a déclaré que le Parti travailliste n'est pas la propriété du Premier ministre et que ce n'est pas à lui de décider de qui sera candidat lors d'une éventuelle élection partielle.

%

Cependant, il a répété qu'il n'y aura pas de partielle. Commentant la mise sous tutelle de la Silver Bank, Navin Ramgoolam s'est demandé comment la Banque centrale a octroyé une licence pour sa mise en opération. «Pourquoi n'y a-t-il pas eu de due diligence ? Qui a bénéficié de pot-de-vin dans cette affaire ?» Il a donné l'assurance qu'une fois au pouvoir, une enquête sera faite à ce sujet pour situer les responsabilités de chacun.

Le leader du Parti mauricien socialdémocrate a rappelé comment les ministères avaient été forcés de mettre leur argent dans cette banque. Il a aussi évoqué le tandem Arvindsingh Gokhool (la Silver Bank a été placée sous sa tutelle mardi) et Sattar Hajee Abdoula, en rappelant leur «travail désastreux» lorsqu'Air Mauritius était en administration et leurs frais de Rs 100 millions réclamés. Xavier-Luc Duval s'est également attardé sur le rôle de la Banque de Maurice (BoM), indiquant que celle-ci a violé sa propre loi qui la contraint à publier son bilan mensuel, car il n'y en a pas eu depuis septembre 2023. Ainsi, aucune information sur les réserves, les emprunts, les profits et les pertes, entre autres, de la BoM n'est accessible.

Le leader de l'opposition a aussi exprimé de vives critiques concernant l'épidémie de dengue qui sévit actuellement dans le pays. Il a rappelé qu'il y a environ 500 cas actifs, mais il y a aussi les cas non rapportés et les personnes asymptomatiques. Selon lui, il faut doubler le chiffre officiel pour arriver au chiffre réel. Sur le tourisme, il a dit que les derniers chiffres remontent à novembre et que selon ses informations, il y a eu une baisse de 6 % pour le mois de février. «Le gouvernement devra venir s'expliquer dessus».