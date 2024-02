Afrique de l'Ouest: L'agence Bloomfield maintient inchangée la notation de long et court terme de la société Alios Finance Côte d'Ivoire

L'agence Bloomfield a maintenu inchangée la notation de long et court terme de la société Alios Finance Côte d'Ivoire (spécialisée dans le financement d'investissement et le financement locatif) qu'elle lui avait décernée il y a un an.

La notation de long terme demeure ainsi BBB+ avec une perspective stable tandis que celle de court terme reste A1 avec une perspective stable.

En guise de justification de la notation et des perspectives, Bloomfield estime que sur le long terme les facteurs de protection sont appropriés et considérés suffisants pour des investissements prudents. «Cependant, il y a une variabilité considérable de risques au cours des cycles économiques», souligne Bloomfield dans sa fiche de notation.

Sur le court terme, l'agence a brandi la certitude de remboursement en temps opportun très élevée comme justification de la notation. L'équipe de notation estime que les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Quant aux facteurs de risque, ils sont qualifiés de mineurs.

Concernant les facteurs clés de performance, Bloomfield soutient que sa notation est basée sur les facteurs positifs suivants une bonne résilience des activités de Alios Finance Côte d'Ivoire face aux chocs exogènes enregistrés au niveau mondial ; un renforcement du dispositif de gestion des risques permettant une meilleure maitrise du coût du risque ; un résultat net toujours déficitaire, mais en amélioration, grâce au recul du coût du risque ; une maitrise du coût de refinancement.

Bloomfield n'a pas manqué de relever les principaux facteurs de fragilité de la notation et qui sont les suivants : le report du lancement des nouvelles activités prévues dans la stratégie ; une marge d'intérêt en baisse du fait d'une augmentation des charges d'intérêts en raison d'une mobilisation accrue de ressources ; un coefficient d'exploitation qui demeure important et des charges d'exploitation absorbant le PNB dégagé par l'activité; un climat politique et sécuritaire fragilisé dans la majorité des pays d'implantation.