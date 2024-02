Afrique de l'Ouest: Les enlèvements au Nigeria sont désormais hors de contrôle - Solidarité du Dicastère pour l'évangélisation

Abuja (Agence Fides) - "En ces temps difficiles, ce Dicastère offre sa solidarité la plus profonde et la plus sincère au peuple nigérian, aux prises avec une crise qui s'élargit et s'intensifie en proportion", a ainsi déclaré le cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-préfet de la Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières du Dicastère pour l'Évangélisation, et le secrétaire de ce même dicastère, l'archevêque nigérian Fortunatus Nwachukwu qui ont exprimé la solidarité du dicastère avec l'Église et le peuple du Nigeria en apprenant "avec regret de diverses sources d'information la fréquence des enlèvements au Nigeria, une situation qui s'est considérablement aggravée ces derniers temps".

Parmi ceux qui se retrouvent tragiquement pris entre les feux de ces actes répréhensibles se trouvent des membres du clergé, des religieux et des fidèles laïcs", souligne le message envoyé à Lucius Iwejuru Ugorji, archevêque d'Owerri et président de la Conférence épiscopale du Nigeria.

"Rien ne peut justifier le crime d'enlèvement", affirme le message, car "la violence physique et la torture mentale qui accompagnent les enlèvements sapent les piliers de l'harmonie civile et sociale, car elles traumatisent les personnes impliquées, leurs familles et la société dans son ensemble".

"Nos pensées et nos prières accompagnent les évêques, le clergé et les religieux, les séminaristes, les membres dévoués de l'Église, tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté à travers la nation", poursuit le message qui exprime "un profond sentiment d'empathie pour les victimes innocentes de ces enlèvements et leurs familles". "De même, nous appelons le gouvernement du Nigeria à agir rapidement pour répondre à cette menace et mettre fin à la crise actuelle. Dans le message adressé à l'Église nigériane, il est souhaité qu'"en plus de prendre des mesures pour protéger les vies et les biens, l'État, avec le soutien de l'Église, cherche les moyens de repositionner la nation sur la voie de la croissance économique, de la stabilité politique et de la cohésion religieuse".

"Nous espérons que ce Carême sera spirituellement fructueux pour tous les croyants et toutes les communautés ecclésiales du Nigeria. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, Marie, Reine et Patronne du Nigeria", conclut-il.Depuis des années, le Nigeria est confronté au fléau des enlèvements qui visent, outre les prêtres et les religieux, les étrangers, les hommes d'affaires, les hommes politiques, les fonctionnaires, les diplomates, les chefs traditionnels, ainsi que les citoyens ordinaires, y compris les étudiants et les écoliers, qui sont souvent victimes d'enlèvements massifs.

Il n'est pas facile de distinguer les enlèvements commis par des formations terroristes de ceux commis par des groupes criminels qui ne recherchent que le gain financier. Qu'ils soient commis par des terroristes ou des bandits, plusieurs formes distinctes d'enlèvements ont été catégorisées : les enlèvements planifiés de personnes spécifiques identifiées à l'avance ; les enlèvements aléatoires, notamment le long des routes, avec des victimes prises au hasard ; les enlèvements de masse (avec des raids généralement planifiés sur des villages, des lieux de culte, y compris des églises et des mosquées, des écoles, des trains et des gares ferroviaires). Dans le cas d'enlèvements de victimes choisies avec précision, des enlèvements le long de l'itinéraire habituel du sujet à enlever ont été constatés, ainsi que des assauts nocturnes sur l'habitation, et des pièges à miel pour attirer la victime vers le lieu où elle doit être enlevée.

Au Nigeria, depuis mai 2023 et le début du mandat du président Bola Ahmed Tinubu, le cabinet de conseil en gestion des risques SBM Intelligence a recensé l'enlèvement de 3 964 personnes. Les enlèvements n'ont pas épargné la capitale fédérale Abuja, où Mansoor Al-Kadriyar a été enlevé avec six de ses filles le 5 janvier. L'homme a ensuite été relâché contre le versement de 50 millions de nairas (35 336 dollars) pour la libération de ses filles. L'une d'entre elles a été tuée après avoir refusé de payer la somme demandée. Les autres ont retrouvé leur liberté après le versement de la rançon. Le 11 janvier, dans la région de la capitale fédérale, des hommes armés portant des uniformes militaires ont procédé à un enlèvement de masse, enlevant 11 personnes. L'une d'entre elles, une jeune fille de 13 ans, a été tuée parce qu'elle n'avait pas payé la rançon. Le 18 janvier, le complexe militaire de Kurudu a également été attaqué et deux personnes ont été enlevées.