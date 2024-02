Maroc: Casablanca - Vernissage de l'atelier Musée de l'Estampe

Casablanca — Le vernissage de l'atelier Musée de l'Estampe a eu lieu, jeudi à la Villa des arts à Casablanca, mettant à l'honneur l'art de l'estampe au Maroc.

Organisé par la Fondation Al Mada en partenariat avec la fondation Chraïbi Abderrazik, cette exposition-atelier donne à découvrir des estampes réalisées depuis 50 ans par l'Atelier d'art Marsam, ainsi qu'un ensemble de gravures en hommage au grand artiste et maître graveur marocain Aziz Abou Ali.

Parallèlement à cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 30 avril, sont installés des ateliers interactifs de lithographie, de sérigraphies et de gravure.

"L'Atelier Musée de l'Estampe permet de présenter nos travaux et notre expérience en matière d'édition d'art depuis une cinquantaine d'années", précise Rachid Chraïbi, cofondateur de la Galerie d'Art Contemporain Marsam.

Et d'ajouter, dans une déclaration à la MAP, que Marsam a produit pas moins de 400 oeuvres des plus importants artistes peintes du Maroc, dans les différentes techniques de cet art.

Après avoir donné des explications sur la différence entre les arts de la lithographie, la sérigraphie et la gravure, M. Chraïbi a fait savoir que l'atelier Marsam, à travers la Fondation Chraïbi Abderrazik, ambitionne de créer le musée de l'estampe à Casablanca, premier en son genre au Maroc.

"Ce projet de musée réunira la totalité de la production graphique de Marsam, ainsi qu'une importante collection du grand maître graveur Aziz Abu Ali", a-t-il précisé, ajoutant que la Galerie Marsam ambitionne également de créer une école de l'estampe.

"L'atelier Musée de l'Estampe est à la fois une exposition des oeuvres de plusieurs artistes et des ateliers initiant au process traditionnel de réalisation de l'estampe", a souligné, pour sa part, Nabil Bahia, responsable du département culturel à la Fondation Al Mada.

"Cet événement artistique sera également marqué par l'organisation de masterclass et de stages pour les étudiants de l'Ecole des beaux arts de Casablanca, permettant de découvrir le métier de maître imprimeur, en plus d'ateliers de découverte et d'initiation ouverts au grand public", a indiqué M. Bahia, dans une déclaration à la MAP.

Par estompe on entend la déclinaison sur papier d'une oeuvre peinte par le procédé de la sérigraphie d'art, de la lithographie et de la gravure. Elles sont réalisées par un maître spécialiste suivant des techniques traditionnelles, sous la supervision de l'artiste, et imprimées manuellement sur du papier d'art, lit-on sur un catalogue mis à la disposition des visiteurs de l'Atelier.

Unique et plurielle, l'estampe démocratise l'accès à l'oeuvre d'art et en étend le champ de rayonnement.

Il y a 50 ans, Rachid Chraïbi et Zineb Abderrazik ont créé Marsam, Galerie d'Art Contemporain et premier atelier d'estampes du Maroc. Cet atelier a produit avec des artistes plasticiens de renoms, des sérigraphies d'art, des gravures et des lithographies.

Éditées en série limitée, signées et numérotées, ces estampes permettent de passer de la création d'oeuvres uniques à la production d'oeuvres originales en partage.