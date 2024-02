Maroc: Tenue à Dakhla du 1er Forum économique africain des coopératives

Dakhla — Le 1er Forum économique africain des coopératives s'est tenu, jeudi à Dakhla, avec la participation de plusieurs coopératives marocaines et africaines, sous le thème "Le marketing, un vecteur pour la consolidation des relations afro-marocaines".

Initié par le tissu associatif de la région Dakhla-Oued Eddahab, cet évènement qui accueille le Sénégal comme invité d'honneur, s'assigne pour objectif de favoriser l'échange d'expertise entre les coopératives locales et celles des pays africains, notamment en matière de commercialisation des produits.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du comité d'organisation du forum, Nguia Rais, a indiqué que l'organisation de cet événement reflète la Vision Royale visant à consolider la coopération et la solidarité entre les pays du continent africain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant.

Les coopératives organisatrices de ce forum, a-t-elle poursuivi, ambitionnent de faire de cette manifestation un espace de dialogue et de partage d'expertise entre les coopératives africaines, dans le but de promouvoir la coopération entre les pays africains et de favoriser le développement et le bien-être de leurs populations.

Pour sa part, le directeur du Forum économique africain des coopératives, Tami El Aissaoui, a souligné que cet événement constitue une occasion aux coopératives marocaines et africaines pour présenter et valoriser leurs produits, à même de débattre des défis communs, notamment en termes de commercialisation des produits.

%

A l'issue de ce forum, a-t-il enchaîné, plusieurs recommandations seront émises, l'objectif étant de développer les capacités des coopératives en termes de commercialisation et de promouvoir l'économie sociale et solidaire au niveau du continent.

Le programme du forum comprend diverses activités, dont une exposition des produits du terroir qui constitue une opportunité pour nouer des partenariats et favoriser l'échange et le partage des expériences.

Au programme figurent également une série d'interventions axées notamment sur "Le rôle des médias dans la commercialisation des produits des coopératives", "La production des coopératives, entre abondance de l'offre et défis de commercialisation" et "La démarche qualité: stratégies, outils et impact sur la performance des coopératives".